Allianz Aktie: Absturz oder Einstiegsmöglichkeit?

Die Allianz Aktie galt in Deutschland wegen ihres soliden Verlaufs der letzten Jahre und der hohen Dividenden ein Stück weit als sicherer Hafen. Seit Anfang Juni verlief sie eigentlich in einem recht stabilen Seitwärtstrend zwischen 173 Euro und 191 Euro. Durch den Einbruch des DAX am gestrigen Tag unterbot sie diesen jedoch und notiert aktuell bei lediglich ca. 169,28 Euro. Wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



