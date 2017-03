Allianz: 200 Euro realistisch? Dazu muss die Aktie jetzt hier rüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

aus der markttechnischen Perspektive hat die Allianz-Aktie nun seit Mitte letzten Jahres einen guten Aufwärtstrend verzeichnet. Bis dato stehen seitdem ca. 43 % an Wertgewinn zu Buche. Damit hat die Aktie aber auch einen der wichtigsten technischen Widerstände erreicht, den es zu überwinden gilt, bevor es weiter aufwärtsgehen kann.

Nächstes Ziel 200 Euro

Bei 172,50 Euro je Aktie hat der Kurs zuletzt gedreht. Genau in diesem Preisbereich verläuft die Trendlinie, die das 9-Jahreshoch, das in 2015 zwei Mal erreicht wurde, markiert. Der aktuelle Ausbruchsversuch wäre somit bereits der zweite, was die Wahrscheinlichkeit auf Nachhaltigkeit erhöht. Ein Überschreiten und Erreichen eines neuen Hochs würde den langfristigen technischen Trend wieder bestätigen. Dieser besteht seit 2011 (nach der EU-Krise) und seitdem hat die Aktie ca. 200 % an Wert hinzugewonnen. Das technische Potential dürfte in diesem Fall womöglich sogar bis über 200 Euro je Aktie reichen. Ab dem aktuellen Preisniveau wären es somit nochmals mehr als 15 % an Wertgewinn (bis 200 Euro), die die Aktie innerhalb eines kurzfristigen Zeitraums erzielen könnte.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.