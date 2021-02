Alliancebernstein: Was soll die Aufregung?

An der Heimatbörse New York notiert Alliancebernstein per 15.02.2021, 07:37 Uhr bei 37.66 USD. Alliancebernstein zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Alliancebernstein haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alliancebernstein wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Alliancebernstein auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Alliancebernstein-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Alliancebernstein-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alliancebernstein vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 27,8 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -26,18 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (37,66 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Alliancebernstein somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,44 liegt Alliancebernstein unter dem Branchendurchschnitt (63 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 35,86 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alliancebernstein?

Wie wird sich Alliancebernstein nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Alliancebernstein Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Alliancebernstein Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken