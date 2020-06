Alliancebernstein: Anleger sollten dies wissen!

An der Heimatbörse New York notiert Alliancebernstein per 27.06.2020, 12:44 Uhr bei 25.31 USD. Alliancebernstein zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Alliancebernstein auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Alliancebernstein-Aktie beträgt dieser aktuell 27,43 USD. Der letzte Schlusskurs (25,31 USD) liegt damit deutlich darunter (-7,73 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Alliancebernstein somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 23,84 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Alliancebernstein ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Alliancebernstein auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Alliancebernstein damit 6,17 Prozent unter dem Durchschnitt (5,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,76 Prozent. Alliancebernstein liegt aktuell 6,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Alliancebernstein 2 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alliancebernstein vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 25,31 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 11,62 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 28,25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".