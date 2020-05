Alliance Laundry Systems: neue Generation von fortschrittlichen Waschmaschinen mit Touch-Steuerungen und Cloud-basierter Konnektivität für Primus, IPSO

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Alliance Laundry Systems, das weltweit führende Unternehmen für die Herstellung von Ausrüstungen für gewerbliche Wäschereien, führt seiner Liste von Innovationen eine weitere hinzu - eine neue Generation von Waschmaschinen mit Touchscreen-Bedienelementen und vollständigen Konnektivitätsoptionen für ausgewählte Primus- und IPSO-Modelle. Die Touchscreen-Bedienplattform bietet nicht nur eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für Wäschereikunden, sondern hilft auch, Berührungspunkte zu reduzieren - ein bedeutender Bonus, seit sich COVID-19 in den Köpfen aller festgesetzt hat."Alliance hat schon immer Hygiene und Leistung in den Vordergrund seiner Innovationen gestellt", sagte Rocco di Bari, Chief Commercial Officer for Europe Middle East and Africa von Alliance Laundry Systems. "Heute sind wir zuversichtlich, dass wir eine Waschmaschinenreihe mit der intuitivsten und leistungsfähigsten Steuerungslösung und Geschäftsüberwachung für Wäschereien und Verkaufsumgebungen vor Ort anbieten."Während intuitive Touchscreen-Schnittstellen in letzter Zeit schnell zur Norm geworden sind, werden die Bedienelemente von Primus und IPSO die Technologie auf die nächste Ebene heben, insbesondere für Waschsalonkunden. Die neue Generation von Waschmaschinen und Bedienelementen wird für die Modelle XControl FLEX (Primus) und Evolis (IPSO) angeboten und ermöglicht es Kunden, Zyklen mit Funktionen wie zusätzliche Waschgänge, Spülungen und Spezialzyklen wie Desinfektion (von den Besitzern vorprogrammiert) nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Das Ergebnis ist, dass Kunden durch intuitive Anweisungen und Optionen auf dem Bildschirm mehr Kontrolle über ihren Reinigungsgrad erhalten (besonders wichtig während der COVID-19-Krise), während die Geschäftsbesitzer die Rentabilität durch Upselling-Optionen mit hohem Mehrwert steigern.Darüber hinaus gibt die Konnektivität über Wäschemanagementsysteme i-Trace (Primus) und IPSO Connect den Waschsalonbesitzern noch mehr Kontrolle, um Ihr Geschäft zu den niedrigstmöglichen Betriebskosten zu führen.Hausinterne Wäschereileiter in einer Vielzahl von Einrichtungen werden den intuitiven Touchscreen ebenfalls zu schätzen wissen. 34 Sprachoptionen und leicht verständliche Beschreibungen von Zyklen gewährleisten, dass die Mitarbeiter die Maschinen effektiv betreiben können, um hervorragende Qualitätsergebnisse zu erzielen.Die neue Generation von Waschmaschinen mit Touchscreen-Bedienelementen ist extrem einfach zu programmieren und derzeit als Waschschleuderautomaten der Marken Primus und IPSO erhältlich, wobei bald auch Wäschetrockner in das Angebot aufgenommen werden sollen.Um weitere Informationen zu erhalten oder einen Vertragshändler in Ihrer Region zu finden, besuchen Sie http://www.alliancelaundry.com/ .Über Alliance Laundry SystemsFührende LeistungAlliance Laundry Systems als führender Anbieter von Wäschereilösungen macht die Welt sauberer. Wir erbringen erstklassige Leistungen durch unsere außergewöhnlichen Mitarbeiter, eine unübertroffene Qualität und unser Engagement für Innovation. Alliance ist weltweit führend bei Verkäufen an kommerzielle Wäschereien, in Bezug auf seine Reichweite und bei Investitionen in F&E. Kein Wettbewerber kommt dem auch nur nahe. Unsere Wäschereilösungen sind unter fünf renommierten Marken erhältlich, die von einem globalen Netzwerk ausgewählter Vertragshändler verkauft und unterstützt werden. Wir bedienen mehr als 140 Länder mit einem Team von mehr als 3.500 Mitarbeitern. Zu unseren Marken gehören Speed Queen®, Uni Mac®, Huebsch®, Primus® und IPSO®. Gemeinsam präsentieren sie eine komplette Reihe von gewerblichen Waschmaschinen, Trocknern und Bügelmaschinen (mit Ladekapazitäten von 12-400 Pfund bzw. 6-180 kg) und jeden wesentlichen Support-Service, der erforderlich ist, um ihren Betrieb so effizient wie möglich zu halten. Über unsere legendären Waschmaschinen und Trockner der Marke Speed Queen® können Sie auch zu Hause die überlegene Wasch-und Textilpflege gewerblicher Wäschereimaschinen genießen. Wir von Alliance streben danach, Ihnen Wäschereisicherheit mit einem preisgekrönten Kundenerlebnis zu bieten, das in unserer Branche beispiellos ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.alliancelaundry.com/ .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171675/Alliance_Laundry_Systems_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171676/FX_XControl_Flex.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171677/IY_Evolis_Control.jpgPressekontakt:Inès de La Ruffieines.delaruffie@alliancels.com+34934795410Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117885/4605812OTS: Alliance Laundry SystemsOriginal-Content von: Alliance Laundry Systems, übermittelt durch news aktuell