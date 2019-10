Alliance Laundry Systems führt ein Wäschepflege-Managementsystem für IPSO und Primus ein

Barcelona, Spain (ots/PRNewswire) - Alliance Laundry Systems,weltweit führend im Bereich der gewerblichen Wäschereiausstattung,hat mit der Einführung von WASH IT, einer digitalen Waschsalon-Lösungfür IPSO- und Primus-Produkte, seine Führungsrolle bekräftigt.WASH IT bietet Waschsalon-Inhabern eine Reihe von Eigenschaftenund Funktionen, durch die der Remote-Betrieb ihres Geschäftseinfacher und effizienter gestaltet wird. Die Anlage verfügt überbenutzerfreundliche Bedientafeln mit Echtzeitanzeige der Einnahmen,der Maschinennutzung und verschiedener weiterer Datenpunkte. Darüberhinaus haben die Inhaber die Möglichkeit, wenn ein Problem auftritt,Waschschleudermaschinen und Wäschetrockner aus der Ferne zu starten,und können so ein mögliches Problem eines Kunden lösen, ohne dass siesich dafür zum Salon begeben müssen."Wir sind der Ansicht, dass der Unternehmensauftrag von Allianceüber die Herstellung der besten kommerziell nutzbaren Waschanlagenund Wäschetrockner hinausgeht. Nach unserem Verständnis muss eineWaschsalon-Ausstattung heutzutage mehr als nur eine hervorragendeWäschereileistung erbringen", erläutert Christophe Sisternas, derVice President für internationales Marketing bei Alliance LaundrySystems. "Alliance Laundry Systems hat den Anspruch, Tools vonentscheidender Bedeutung auf den Markt zu bringen, mit denen Inhaberden Endnutzern einen maximalen Komfort bieten können und die dentäglichen Betrieb einfacher gestalten."Zu den großen Vorteilen des WASH-IT-Systems zählen die Einfachheitseiner Installation und die Konfigurierbarkeit für aktuelle IPSO- undPrimusmaschinen, ohne dass ein sofortiges Upgrade für neue Modelleerforderlich ist. Ferner ist es mit den meisten gängigenBezahlsystemen kompatibel und dank seiner Konnektivität könnenInhaber auch Kameras und Leuchten steuern. Auch der allgemeineBetrieb ist benutzerfreundlich gestaltet, mit übersichtlichenBerichten zur Aktivität im Waschsalon. WASH IT wird in einer Reihevon Sprachen angeboten, darunter Englisch, Spanisch, Italienisch,Französisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch.Über eine praktische Kunden-App ermöglicht WASH ITWäschereikunden, die Verfügbarkeit der Maschinen zu überprüfen, IhreWasch- und Trocknungszyklen auszuwählen und über ihr Mobilgerät (iOSund Android) ihren Waschgang zu bezahlen.Weitere Informationen zu WASH IT sowie einen Händler in Ihrer Nähefinden Sie unter https://ipso.alliancels.net/washit/ undhttps://primus.alliancels.net/washit/.Über Alliance Laundry SystemsAls weltweit führender Anbieter hochwertiger Wäschepflege-Lösungensorgt Alliance Laundry Systems dafür, dass die Welt sauberer wird.Mithilfe unserer herausragenden Mitarbeiter, einer unschlagbarenQualität und unseres ausgeprägten Innovationsgeists gelingt es uns,eine marktführende Spitzenleistung zu erbringen. Mit einem Team ausmehr als 3500 Mitarbeitern versorgen wir Kunden in über 140 Ländern.Zu unseren Marken zählen Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® undIPSO®. Besuchen Sie uns auf www.alliancelaundry.com.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/1016809/Alliance_LS_Logo.jpgOriginal-Content von: Alliance Laundry Systems, übermittelt durch news aktuell