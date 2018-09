Alliance Data: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Alliance Data Systems":

Am 15.09.2018, 07:21 Uhr notiert die Aktie Alliance Data an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 241,51 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Alliance Data auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alliance Data-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alliance Data vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 266,15 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (241,51 USD) ausgehend um 10,2 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Alliance Data von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Alliance Data hat mit einer Dividendenrendite von 0,94 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,39%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Specialty Finance"-Branche beträgt -0,45. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alliance Data-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Alliance Data zahlt die Börse 16,33 Euro. Dies sind 85 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Specialty Finance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 107,66. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.