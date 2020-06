Alliance Data: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alliance Data Systems":

Für die Aktie Alliance Data stehen per 03.06.2020, 03:26 Uhr 47.4367 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Alliance Data zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Wie Alliance Data derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Alliance Data liegt mit einem Wert von 4 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 97 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 154,47. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alliance Data-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Alliance Data-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 95,11 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (47.4367 USD) ausgehend um 100,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Alliance Data von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,81 % ist Alliance Data im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (1,44 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,38 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.