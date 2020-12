AllianceBernstein Global High Income Fund Inc: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc notiert aktuell (Stand 14:49 Uhr) mit 11.69 USD beinahe gleich (+0.11 Prozent).

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir AllianceBernstein Global High Income Fund Inc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob AllianceBernstein Global High Income Fund Inc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei AllianceBernstein Global High Income Fund Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der AllianceBernstein Global High Income Fund Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 10,37 USD. Der letzte Schlusskurs (11,69 USD) weicht somit +12,73 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (11,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,98 Prozent), somit erhält die AllianceBernstein Global High Income Fund Inc-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die AllianceBernstein Global High Income Fund Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der AllianceBernstein Global High Income Fund Inc ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die AllianceBernstein Global High Income Fund Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,73, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 21,24, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

