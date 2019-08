Allgemeine Zeitung Mainz: Zeit ist Geld / Kommentar von Sonja Werner zum Einkaufsverhalten

Mainz (ots) - Dass Waren möglichst günstig sein sollen, ist dieeine Sache. Dass die Deutschen möglichst schnell und auf einen Rutschihre Einkäufe erledigen wollen, ist die andere - und dieser Trendscheint sich in den vergangenen Jahren zu verfestigen. "Zeit istGeld" ist mittlerweile auch das Motto der Einkaufstour im Supermarkt.Die Folgen sind in vielen Städten und Gemeinden zu beobachten. KleineLebensmittelgeschäfte schaffen es oft kaum zu überleben, während vonden großen Ketten immer größere Märkte, manchmal neu und glänzenddirekt gegenüber dem alten, kleineren Marktgebäude aus dem Bodengestampft werden. Ein Irrsinn. Das Angebot in den Filialen wächst undwächst derweil. Warum? Weil wir nicht mehr die Zeit haben, von einemGeschäft zum anderen zu fahren? Weil wir schlicht zu bequem sind?Weil es sich für die Supermarkt-Ketten einfach mehr lohnt, wenn wirunser gesamtes Budget in nur einer Filiale lassen? Selbst dieDiscounter laufen bei diesem Trend mit und haben sich längst vonihrem Schmuddelimage nach dem Motto "Hauptsache billig" verabschiedetund aufgestockt. Dass den Konsumenten die Größe des Angebots und derZeitfaktor immer wichtiger werden, ist natürlich auch vomOnline-Einkauf gelernt, wo Handelsplattformen mit riesigenSortimenten und wenigen Klicks zum Befüllen des Warenkorbs nachLadenschluss locken. Aber auch vor den Einkaufsstraßen macht dieEntwicklung nicht halt, wo die Käuferzahlen auch deshalb zurückgehen,weil sich mancherorts immer weniger Geschäfte halten. Bedauerlich.Und gleichzeitig ein Teufelskreis, der sich weiter fortsetzen wird.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell