Allgemeine Zeitung Mainz: Weitertragen / Kommentar von Christine Bausch zum Kirchentag

Ja, es war ein Kirchentag gegen die Angst.Hunderttausende ließen sich nicht beirren, trotzten der zuletztwieder gestiegenen Angst vor Terroranschlägen. Mit verstärkterPolizeipräsenz und Taschenkontrollen trugen die Behörden deraktuellen Sicherheitslage Rechnung, so dass es - Gott sei Dank - einefriedliche Veranstaltung wurde. Doch jene, die sich zu denGlaubenstreffen einladen lassen, stemmen sich damit auch bewusstgegen die Angst vor dem Anderen, vor der Veränderung. So wurde inBerlin nicht nur über, sondern auch mit Flüchtlingen diskutiert, ihrePerspektive wahrgenommen. So spielten Muslime eineselbstverständliche Rolle auf Podien, sogar in der Auslegungneutestamentlicher - also urchristlicher! - Texte. Dialog setztvoraus, die Meinung des Gegenübers erst mal anhören zu wollen. Doch -was sind 140_000, was 200_000 gegen 80 Millionen Menschen im Land?Was können jene, die das Gespräch, den konstruktiven Streit suchen,ausrichten gegen Fake News und alternative Fakten, gegen Intoleranzund Ignoranz? Indem sie aus dem, was in Berlin und Wittenberg inBewegung geraten ist, mehr machen als ein fünftägiges Fest. Indem sieEinsichten weitertragen in ihre eigenen Kreise. Dazu braucht es mehrals die vielen treuen "Ältesten" unter den Kirchentagsbesuchern. Diejunge Generation ist es, die Neues schaffen kann. Viele Junge habensich auch diesmal begeistern lassen, doch es waren weniger als in denVorjahren. Kirche und Glauben müssen auch vor Ort attraktiv für jungeMenschen sein, um diesen Aufbruch zu verstärken. Erst dann sind die22 Millionen Euro, die der Kirchentag gekostet hat, gut angelegtesGeld.