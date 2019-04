Allgemeine Zeitung Mainz: Unbegreiflich / Ralf Heidenreich zur Grünstrom-Debatte

Mainz (ots) - Die Stromversorger haben recht: Nicht sie sind dafürverantwortlich, dass die Verbraucher mit der Stromkennzeichnung indie Irre geführt werden, sondern der Gesetzgeber. Wenngleich vieleAnbieter, sagen wir einmal, nichts dagegen haben, wenn per Gesetzvorgeschrieben ist, den Anteil der erneuerbaren Energien deutlichhöher auszuweisen als Wind- und Solarstrom tatsächlich eingekauftwerden. Auf ein solch kompliziertes Verfahren wie jenes dergesetzlichen Stromkennzeichnung muss man erst einmal kommen:Eingerechnet wird ein virtueller Anteil erneuerbaren Stroms, der garnicht eingekauft wird, sondern lediglich dokumentieren soll, inwelchem Maße die Verbraucher mit der EEG-Umlage, die sie zahlen, zumAusbau von Wind- und Solarstrom beitragen. Selbst Experten fällt esschwer, das genaue Prozedere verständlich zu erklären. DieDiskrepanzen zwischen tatsächlichem Einkauf und in der Kennzeichnungausgewiesenem Mix sind häufig enorm, wie der GrünstromanbieterLichtblick herausgefunden hat. Dieser verfolgt mit seinen Erhebungennatürlich auch eigene Interessen. Das ändert aber nichts daran, dassdie Zahlen stimmen. Unbegreiflich, warum die Bundesregierung eineNeufassung der Kennzeichnungspflicht so lange hat liegen lassen. 2020soll die Änderung nun kommen, man darf gespannt sein. Bis dahinbleibt Verbrauchern, die wissen wollen, welchen Strom sie tatsächlichbeziehen, nichts anderes übrig, als selbst aktiv zu werden. Und diejeweiligen Angebote auf Herz und Nieren zu prüfen. Die nötigenInformationen dazu gibt es nämlich - bei den Versorgern selbst undüber entsprechende Siegel für Grünstrom.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell