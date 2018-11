Allgemeine Zeitung Mainz: Überlebt / Mario Thurnes zur Lindenstraße

Mainz (ots) - Das Ende der Lindenstraße ist traurig. Ausmelancholischer Sicht. Aus dramaturgischer ist es längst überfällig.Die Serie hat sich überlebt. Sie erlebte ihre Blüte in derkonservativen Ära das Bundeskanzlers Helmut Kohl. Kraft zog das Teamum Produzent und Übervater Hans W. Geißendörfer daraus, diegesellschaftlichen Tabus jener Zeit dar- und auch in Frage zustellen. Der erste Kuss zweier Homosexueller im Fernsehen, der ersteAids-Tote oder die Scheidung eines Familienvaters: Das waren allesAufreger. Und die Lindenstraße hat ihren Anteil daran, dass das heutenicht mehr so ist. Doch nach über 30 Jahren ist die Zahlgesellschaftlicher Tabus überschaubar geworden. Es gibt die Ehe füralle, über Aids und andere Krankheiten informiert die Bundesregierungselber und Patchwork-Familien, also alternative Lebensgemeinschaften,haben es sogar in die Kataloge von Möbelhäusern geschafft. DieLindenstraße als gesellschaftlichen Aufklärer braucht es da nichtmehr. Zwar gäbe es schon Themen, die in der Serie noch dargestelltwerden könnten. Doch den Machern ist auch die erzählerische Kraftausgegangen. Statt wie im Fall des an Aids erkrankten BennoZimmermann (Bernd Tauber) eine Geschichte zu erzählen, war es zuletztStandard, dass ein Taxifahrer und ein Privatdetektiv vorm Radio saßenund über die Gefahren der Atomtechnologie philosophierten. Jede Zeithat ihre Serien. Die Lindenstraße hat die 80er stark mitgeprägt, die90er ein wenig. Die Serie unserer Zeit war sie schon lange nichtmehr.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell