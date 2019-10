Allgemeine Zeitung Mainz: Überangebot / Kommentar von Ralf Heidenreich zu Heizöl- und Gaspreisen

Weitere Suchergebnisse zu "Heizöl NYMEX":

Mainz (ots) - Wie entwickeln sich die Heizöl- und Gaspreise? Wenndie Nächte wieder länger und kälter werden, beschäftigt diese FrageVerbraucher noch mehr als sonst. Nun, was die Jahre von 2021 anbetrifft, kann man ohne Probleme eine klare Prognose abgeben: Es wirdteurer, und zwar erheblich. Setzt die Bundesregierung ihrKlimaschutzpaket so um wie geplant, wird auf fossile Brennstoffe überZertifikate ein CO2-Preis erhoben. 2021 sollen es zehn Euro pro TonneKohlendioxid sein, bis 2025 soll der Preis dann auf 35 Euro steigen.Direkt zahlen müssen zwar Händler, Lieferanten und Versorger, dochdie reichen das an die Kundschaft durch. Welche Ausgleichsmaßnahmenergriffen werden, wird man sehen. Aber das Ziel ist klar: Wer wenigEnergie benötigt, wird belohnt, wer verhältnismäßig viel verbraucht,wird zur Kasse gebeten. Heizungsbesitzer sollten also zügig mit derSuche nach Einsparmöglichkeiten beginnen und durchspielen, ob sichwomöglich der Einbau einer neuen Anlage lohnt. Wenngleich sie mitdieser Entscheidung noch warten sollten. Denn die genauenFördermodalitäten für eine neue Heizung müssen erst nochausgearbeitet werden. Anbietern, die Verbrauchern weismachen wollen,dass die Anlage jetzt unbedingt schnell ausgetauscht werden müsse,sollte man jedenfalls nicht auf den Leim gehen. Gaskunden tunüberdies gut daran, sich mit der Frage eines Versorgerwechselsauseinanderzusetzen. Die Wechselbereitschaft ist noch gering - aberdas Einsparpotenzial bei den Tarifen hoch. Im kommenden Jahr sieht esfür Heizöl- und Gaskunden dagegen recht gut aus. Die weltweitenGasspeicher sind voll, und die USA fluten den Markt mit Fracking-Öl.Es gibt Überkapazitäten, und die drücken den Preis.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell