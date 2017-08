Allgemeine Zeitung Mainz: Symbolkraft / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Goldtransport

Mainz (ots) - Deutschland holt seinen Goldschatz heim. Denn waseinem gehört, muss in den heimischen Tresor. Das hört sich gut an.Doch welche Notwendigkeit besteht überhaupt abseits des symbolischenCharakters? Die Goldreserven aus dem Ausland aufwendig geschützt nachDeutschland zu transportieren, kostet vor allem viel Geld. Bringtaber in puncto Sicherheit nicht wirklich etwas. Denn auch bei derUS-Notenbank Fed in New York oder der Bank of England in Londonlagern die Bestände bestens geschützt. Nun könnte man möglichepolitische Unsicherheiten ins Feld führen. Unsicherheiten, die unterUmständen dazu führen könnten, dass andere Ländern das Edelmetall fürsich reklamieren wollen. Das ist jedoch extrem unwahrscheinlich. Dennvom Brexit oder einem Chaos-Präsidenten Donald Trump bis zur Aufgabeder Unabhängigkeit der jeweiligen Notenbanken sind es Lichtjahre. Undmit der Fed und der Bank of England hält die Bundesbank besteKontakte. Schließlich stellt sich die Frage, ob Deutschland überhaupteinen so großen Goldschatz benötigt - den zweitgrößten der Welt.Andere Notenbanken haben ihre Bestände bereits kräftig reduziert undmit den Erlösen Staatsschulden getilgt. Schließlich spielt Gold beider Absicherung der Währungen bei Weitem nicht mehr die Rolle wie infrüheren Zeiten. Aber das Edelmetall gibt ein Gefühl der Sicherheitund Unabhängigkeit. Und dieses Gefühl zählt in Deutschland.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell