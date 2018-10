Allgemeine Zeitung Mainz: Sündenbock / Ralf Heidenreich zu Strompreisen

Mainz (ots) - Für die steigenden Strompreise fand man bislangschnell den Schuldigen: Die EEG-Umlage, mit der Wind- und Solarstromgefördert wird. Sie macht mit 6,79 Cent pro Kilowattstunde aktuellknapp 23 Prozent des durchschnittlichen Strompreises fürPrivathaushalte aus. Ohne Zweifel hat die Umlage großen Anteil an denPreissteigerungen der Vergangenheit. Doch als Sündenbock für künftigeAufschläge taugt sie nicht. 2019 wird sie Prognosen zufolge stabilbleiben, danach noch einmal kurz auf knapp sieben Cent steigen, umdann ab 2023 deutlich zu sinken. Weil alte Wind- undSolarstromanlagen aus den Anfangsjahren aus der für sie geltenden,sehr hohen EEG-Vergütung herausfallen. Ein Problem sind aktuellvielmehr steigende Preise für Kohle und Gas, mit denen konventionelleKraftwerke betrieben werden, sowie die Preisexplosion beim Handel mitCO2-Zertifikaten. Sie sollen in der nächsten Zeit sogar noch teurerwerden. Am Ende bleibt in der Tat nur die Stromsteuer, um schnell fürein wenig Entlastung zu sorgen. Der Staat hat an ihr bestensverdient. Zeit, dass er seine Ansprüche auf ein in Europa üblichesMaß zurückschraubt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell