Allgemeine Zeitung Mainz: Segensreich - Kommentar von Friedrich Roeingh zum Tod von Kardinal Lehmann

Das Leben ist nicht gerecht, der Tod ist es schongar nicht. Es wird wenige Menschen geben, die Karl Kardinal Lehmannnach seiner Emeritierung als Bischof nicht ein paar Lebensjahre mehrgegönnt hätten. Jahre, in denen Lehmann mehr Zeit für sich gefundenhätte, mehr Zeit für seine Bücher, mehr Zeit für Themen undVeröffentlichungen, die ihm noch am Herzen lagen. Stattdessen hatsich allein noch Lehmanns Wunsch erfüllt, seinen Nachfolger PeterKohlgraf auf dem Mainzer Bischofsstuhl in sein Amt einzuführen. Mankonnte spüren, wie sich Lehmann diese Genugtuung mit letzter Krafterkämpfte. Unmittelbar danach setzte der Verfall ein. Dem Kardinalerging es wie manchem betagten Amtsträger, der zu wenig auf sichselbst achtet: Wenn das Korsett des Amtes wegfällt, schwindet dasVermögen, dem Leben noch einmal eine neue Wendung zu geben. Nun istKarl Lehmann von seinem Leiden erlöst. Deutschland trauert um einengroßen Zeitgenossen, der dem Land viel mehr gegeben hat, als einBischof üblicherweise vermag. Das Bistum trauert um seinensegensreichen Karl, der ihm 33 Jahre lang mit scharfem Intellekt undentwaffnender Warmherzigkeit seinen Stempel aufgedrückt hat. MitLehmann ist zugleich eine Leitfigur des Katholizismus von unsgegangen, wie es so schnell keine mehr geben wird. 21 Jahre leiteteer die Deutsche Bischofskonferenz. Er hatte das Glück, auf dieseWeise auch die deutsche Einheit mitgestalten zu können. Mit seinergewinnenden Klugheit, seiner bildhaften Sprache und seinemschalkhaften Humor wurde der Bischof von Mainz zu einem Liebling derMedien. In der erbitterten Auseinandersetzung mit Papst Johannes PaulII. und Kurienkardinal Ratzinger um dieSchwangerschaftskonfliktberatung gewann Lehmann auch die Achtungvieler Atheisten, ja sogar ihre Herzen. In der Ökumene war er einunermüdlicher Brückenbauer zu den evangelischen Glaubensbrüdern. Alldies trug Lehmann den Ruf eines Liberalen ein, der ihm im Dialog mitRom zuweilen geschadet hat. Die ewige Konkurrenz zu Kardinal Meisner - dem Dogmatiker auf dem Kölner Bischofsstuhl - verleitete Lehmannschließlich dazu, Papst Benedikt im Alter von 75 Jahren seineBereitschaft um eine Verlängerung seiner Bischofszeit zusignalisieren. Eine tragische Entscheidung. Ihn persönlich kostetendie letzten Amtsjahre viel zuviel Kraft, während das Bistum aufdringend benötigte Reformanstöße wartete. Wie sein Nachfolger dieseHerkulesaufgabe angehen wird, kann Karl Lehmann nicht mehr erleben.Mit ihm hat uns ein warmherziger Intellektueller, ein streitbarerVersöhner und ein fehlbarer Allwissender verlassen. Ruhe in Friedensei ihm beschieden. Und wenn es im Tod doch ein bisschenGerechtigkeit geben sollte, wird er diesen Frieden ganz sicherfinden.