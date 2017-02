Allgemeine Zeitung Mainz: Schlingerkurs / Kommentar von Christian Matz zu GM/Opel

Mainz (ots) - Wenn ein Unternehmen seit mehr als 15 Jahren keinenGewinn mehr erwirtschaftet hat, dann stellt sich zwangsläufig dieFrage, wie es weitergehen soll. Ebenso ist es aus der Perspektive desEigentümers legitim, über Alternativen nachzudenken - die bis hin zueinem Verkauf des Verlustbringers reichen. Dies ist die eine, reinbetriebswirtschaftliche Sicht auf das Thema Opel; und es ist dieamerikanische, die GM-Position. Für die Opelaner ist das Agieren vonGM hingegen eine einzige Katastrophe. Weniger, weil am Endetatsächlich ein Verkauf stehen könnte; aller Panikmache zum Trotzkönnen darin auch Chancen liegen, auch für die Arbeitsplätzehierzulande. Sondern vielmehr, weil GM seit langem nichts, aber auchgar nichts dafür tut, dass bei Opel endlich wieder Ruhe einkehrt undder Autobauer überhaupt in die Lage versetzt wird, schwarze Zahlen zuschreiben. Erst bringt man Opel durch Fehleinschätzungen deseuropäischen Marktes in die Bredouille; jetzt, wo die Sanierunglangsam greift und mit dem Umstieg auf Elektroantrieb einzukunftsträchtiges Fenster aufgeht, kommt die nächste Keule ausDetroit. Da hilft auch kein Beruhigungsbrief der Konzernchefin an dieMitarbeiter: Wenn nicht nur die Politik, sondern auch dieUnternehmensführung vor allem aus den Medien über die Pläne erfährt,dann zeigt dies, was man in den USA von Opel hält. Das Wichtigste istnun, dass die Opelaner schnell Klarheit haben, wie es weitergeht. DieMitarbeiter müssen den GM-Schlingerkurs seit Jahren ertragen, ihreLoyalität zu Opel und ihr fortwährender Einsatz sind bewundernswert.Rein betriebswirtschaftlich mag dies eine untergeordnete Rollespielen, menschlich ist es nicht hoch genug einzuschätzen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell