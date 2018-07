Allgemeine Zeitung Mainz: Pures Gift / Kommentar zu Opel / Von Christiane Stein

Mainz (ots) - Es ist gerade mal 38 Tage her, dass sichOpel-Management, Betriebsrat und IG Metall auf Eckpunkte für dieweitere Zukunft der deutschen Standorte des Rüsselsheimer Autobauersgeeinigt haben - und den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungenbis 2023 als großen Wurf verkauften. Nach monatelangem Gezerrewohlgemerkt, bei dem die Arbeitnehmerseite immer wieder Details zumgeplanten Stellenabbau und der künftigen Auslastung einforderte - undbis zur besagten Einigung immer wieder hingehalten wurde. Und bei demdie Opel-Geschäftsführung immer wieder auf Zugeständnisse derBeschäftigten pochte. Doch die Ruhe währte nur kurz. Mit denBerichten über angebliche Pläne der neuen Opel-Mutter PSA, wichtigeTeile des Entwicklungszentrums am Stammsitz Rüsselsheim zu verkaufenoder auszugliedern, sind Misstrauen und Unsicherheit auf einen Schlagzurück. Gift für Stimmung und Motivation in einem Unternehmen, dasmitten in der Sanierung steckt und alles dran setzen müsste, guteMitarbeiter - wenn sie nicht ohnehin schon mit üppiger Abfindunggegangen sind - auf Dauer zu halten. Die Spekulationen, bei denenschon Namen konkreter (Kauf-)Interessenten genannt werden, nährenerneut die Angst, dass Opel unter dem neuen Eigentümer zu einer Hüllefür PSA-Produkte verkümmern könnte. Statements von Opel-ChefLohscheller, dass "unser Engineering der Kern von Opel ist undbleibt", wirken da eher schal, wenn auf der anderen Seite demEntwicklungszentrum, also dem Herzstück für die Identität der Marke,die Zerlegung droht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell