Allgemeine Zeitung Mainz: Pseudodebatte / Allgemeine Zeitung Mainz zu Einkaufen an Heiligabend

Ja, ist denn heut scho Weihnachten? Nicht wirklich,es sind noch 42 Werktage bis Heiligabend, sieben davon sind Samstage- mehr als genug Zeit also, Geschenke zu besorgen. Merkwürdigerweisebricht trotzdem schon jetzt eine Diskussion über dieLadenöffnungszeiten am 24. Dezember los, rammt dieDienstleistungsgewerkschaft Verdi sicherheitshalber ein paar Pflöckezur Markierung ihrer Verteidigungslinie in den noch nicht malgefrorenen herbstlichen Boden. Einer Pseudodebatte vom allerfeinstenwohnen wir da bei. Denn erstens sind die Möglichkeiten zur Öffnungvon Geschäften an Heiligabend, wenn er wie in diesem Jahr auf einenSonntag fällt, eng begrenzt; zweitens fordert das bislang auchniemand ernsthaft. Nicht mal der Einzelhandel, der verbissen für diekomplette Freigabe der Öffnungszeiten kämpft, stellt bislang den 24.Dezember 2017 als freien Tag für die Beschäftigten in Frage. Und dasist auch gut so - mit Blick auf die in der Adventszeit ohnehinbesonders stressgeplagten Beschäftigten des Einzelhandels, aber auchauf alle anderen Bürger. Man muss kein religiöser Mensch sein, um esgut zu finden, dass sich wenigstens ein paar Tage im Jahr mal nichtalles um Konsum dreht. Wenn die Läden am vierten Adventssonntag dichtbleiben, muss nur eine spezielle Spezies ein kleines Opfer bringen:die Triebtäter unter den Last-Minute-Geschenkekäufern. Sie müssendann eben schon am Samstag durch die Geschäfte hetzen. Immerhinbleiben noch sieben Wochen, sich auf die Paniktour vorzubereiten -das klingt doch irgendwie machbar.