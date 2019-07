Allgemeine Zeitung Mainz: Noch viel Arbeit / Kommentar von Ralf Heidenreich zu Opel

Mainz (ots) - Stets wenn PSA für Opel Zahlen präsentiert, mögensich manche verwundert die Augen reiben: Aus dem einstigen Sorgenkinddes GM-Konzerns ist unter der Ägide der Franzosen in kürzester Zeitein Musterknabe geworden. Sicherlich spielen unterschiedlicheBilanzierungsregeln eine Rolle. Auch eröffnet sich so mancheGestaltungsmöglichkeit, um die Bilanz mehr glänzen zu lassen. Aufsolches lässt sich die Wende bei Opel aber nicht reduzieren. PSA-ChefCarlos Tavares hat bei Opel das umgesetzt, was schon denGesamtkonzern in die Erfolgsspur brachte: Er sanierte mit harter Handund führte so PSA innerhalb weniger Jahre aus dem Tal der Tränen zueiner satten Rendite. Wenn er nun auch für Opel ein ums andere Malbeeindruckende Zahlen vorlegt, dann sind das zunächst sehr guteNachrichten. Denn nur mit einer guten Profitabilität hat die Markeeine Zukunft. Der Preis ist aber hoch: Gut ein Drittel derArbeitsplätze in Deutschland haben die Rüsselsheimer seit derÜbernahmen vor zwei Jahren abgebaut - wenngleich sozial verträglich.Mit seinem Abbauprogramm ist Opel nicht alleine. Wegen der Umbrücheim Automobilsektor fallen auch bei Wettbewerbern die Stellen wieDominosteine. Kostensenkungen allein reichen für eine nachhaltigeKehrtwende jedoch nicht aus. Um diese zu schaffen, muss Opel deutlichmehr Autos verkaufen und den Marktanteil steigern. Gelingt das nicht,dürfte im Unternehmen die nächste Sparrunde nicht lange auf sichwarten lassen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell