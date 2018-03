Allgemeine Zeitung Mainz: Der Neugierige / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zum Tod von Stephen Hawking

Mainz (ots) - Nach Albert Einstein gab es einen einzigen Physiker,der ähnlich populär wurde: Stephen Hawking. Berühmt wurde Hawking,weil er über seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Leistungenhinaus die Menschen berührte. Indem er mit reiner Willenskraft seinerKrankheit Paroli bot, sich aus dem Rollstuhl in einsame geistigeSphären aufschwang. Und trotzdem Tuchfühlung hielt zum Bodenpersonal,sogar lässig Kontakt aufnahm zur Popkultur, um sich und sein Tunselbstironisch zu kommentieren. Stephen Hawking auf seinePopstar-Qualitäten zu reduzieren, hieße allerdings ihn zu verkennen.Dieser Mann hat Maßstäbe gesetzt - als Physiker wie als Humanist.Anders als manche Kollegen stellte er sich der Verantwortung desWissenschaftlers, verschloss die Augen nicht vor den Schattenseiten,warnte vor den möglichen Folgen von Gentechnik, nuklearer Rüstungoder unkontrollierbarer künstlicher Intelligenz. Letztendlich ging esHawking stets um das Wohl der Menschheit und um die großen Fragen:Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Sucht weiter nachAntworten - das ist Hawkings Botschaft. Sie ist unbequem, denn wirleben in einem Zeitalter, in dem nicht-zweckgebundene Forschung einenschweren Stand hat, in dem ein US-Präsident wissenschaftlicheErkenntnisse leugnet, das geprägt ist von rigorosem ökonomischemPragmatismus einerseits, voraufklärerischem religiösem Eiferandererseits. Hawking selbst formulierte sein Vermächtnis inschlichter Schönheit, indem er uns eine beinahe schon vergessenemenschliche Wesensart in Erinnerung rief: "Seid neugierig!"Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell