Allgemeine Zeitung Mainz: Neue Strategie / Kommentar zu VW / Von Christiane Stein

Mainz (ots) - Auf die Nachricht, dass VW-Vorstand Müller im Zugeeines Konzernumbaus wohl abgelöst werden soll, reagierte die Börseprompt: Der Aktienkurs des Autoherstellers stieg um mehr als vierProzent und setzte sich an die Spitze des Dax. Die Anleger begrüßendie Veränderung - sie wollen offenbar mehr als "nur" gute Geschäfte.Denn an hervorragenden Zahlen mangelt es nicht. So hat der Konzernmit 1,525 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten dreiMonaten 2018 das beste Auftaktquartal seiner Geschichte erzielt. Doches geht weniger um die Verkaufszahlen von heute, sondern vielmehr umdie Struktur von morgen. Und da traut der Aufsichtsrat MatthiasMüller offensichtlich nicht zu, aus dem Koloss VW ein modernes undagiles Unternehmen zu formen, das auch branchenfremder Konkurrenz dieStirn bietet. Nichtsdestotrotz hat Müller in den vergangenen Jahreneiniges erreicht: Die Regionen durften stärker mitreden, die Markeneigenständiger arbeiten - und die Bilanz glänzte. Wenigerüberzeugend, zumindest aus Sicht der Kunden, agierte er imDieselskandal. Ausgestanden ist dieser noch immer nicht, auch wenndies beim Chefwechsel angeblich keine Rolle spielen soll.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell