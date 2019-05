Allgemeine Zeitung Mainz: Muskelspiele / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Handelsstreit

Mainz (ots) - Es dauert nicht mehr lange, da geht in den USA derWahlkampf zur Präsidentschaft wieder los. Und während die Demokratenbislang erfolglos versuchen, US-Präsident Donald Trump zudemontieren, präsentiert sich dieser wieder als der starke Mann, derdurchgreift. Eine Rolle, mit der er schon im Clinch mit HillaryClinton punkten konnte. Trump lässt mit Kriegsschiffen gegenüber demIran die Muskeln spielen und überzieht China im Handelskonflikt mitbislang unvorstellbaren Sonderzöllen. Jetzt sollen auf alle (!)Importe aus dem Reich der Mitte Zölle in Höhe von 25 Prozent gezahltwerden. In beiden Fällen taucht die Vokabel Krieg in der öffentlichenDebatte immer wieder auf. Der US-Präsident spielt damit -wohlweislich, dass dieser Begriff nicht nur einschüchtert, sondernauch, insbesondere aus der Perspektive seiner Anhänger, fasziniert.Was die Handelskonfrontation mit China betrifft, ist Trump derÜberzeugung, dass er sich mit seiner schon häufiger praktiziertenStrategie des hohen Drucks bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaftletztlich durchsetzen wird. Vielleicht gelingt ihm das. Aber auchhier ist es ein Spiel mit dem Feuer. Trump sieht sich im Wettlauf vonProvokation und Vergeltung in der besseren Position, weil Chinadeutlich weniger Waren aus den USA importiert als umgekehrt die USAaus China. Aber auch solche Kriege lassen sich nicht berechnen. Ihnenwohnt naturgemäß das Potenzial zur Eskalation inne. DieWahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ohne einen Kompromiss zuweltwirtschaftlichen Verwerfungen kommt, unter denen letztlich auchdie USA leiden werden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell