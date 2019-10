Allgemeine Zeitung Mainz: Kriminell / Kommentar von Christian Matz zum Wurstskandal

Mainz (ots) - Eklatante Hygienemängel in einemLebensmittelbetrieb; Kontrolleure, die bewusst oder wegenÜberforderung wegschauen; Konsumenten, die es so billig wie möglichhaben wollen: Das sind Zutaten für ein potenziell tödliches Gericht.Der Fall des Wurstherstellers Wilke ist nicht der erste seiner Art,man denke an all die Gammelfleischskandale. Aber selten liegen dieDinge, bei allen noch nötigen Ermittlungen, so klar wie bei derWilke-Wurst. Und diesmal sind es nicht die Billig-Kunden, die eineMitschuld tragen. Die zuständige hessische Verbraucherministerin Hinzspricht von "hoher krimineller Energie" bei dem Unternehmen, in demoffenbar jahrelang unter untragbaren hygienischen Bedingungengearbeitet wurde. Dass es geschlossen wurde und nicht mehr aufmachendarf, ist - auch wenn dies bitter für die "normalen" Mitarbeiter ist- die einzig richtige Konsequenz. Ebenso, dass gegen denGeschäftsführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermitteltwird. Aber, und das ist ein gewichtiger Teil dieses Skandals: DieBehörden haben viel zu spät reagiert. An erster Stelle der Landkreis,zu dessen Zuständigkeiten die Lebensmittelüberwachung gehört. Diesehat völlig versagt, und es ist Aufgabe der übergeordneten Stellen inRegierungspräsidium und Ministerium, die Gründe dafür aufzuklären undabzustellen. Dies gilt im übrigen auch für mögliches Versagen imMinisterium selbst. Denn wenn offensichtlich derart Gefahr im Verzugist wie im Fall Wilke, darf ein Ministerium nicht zögern, und dieverantwortliche Ministerin darf dieses Zögern nicht mit personellenEngpässen entschuldigen. Viele Fragen also sind noch offen - daraufmuss es schnell Antworten geben.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell