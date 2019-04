Allgemeine Zeitung Mainz: Konsequenzen / Kommentar von Ralf Heidenreich zu den Paketdiensten

Mainz (ots) - Im vergangenen Jahr dürften Prognosen zufolge gut3,5 Milliarden Pakete zugestellt worden sein. Das sind mehr alsdoppelt so viele wie zur Jahrtausendwende. Und damit ist das Ende derFahnenstange noch nicht erreicht. Denn die Branche rechnet weiterhinmit jährlichen Wachstumsraten von fünf bis sieben Prozent. Läuftalles so weiter wie bisher, wird es künftig noch deutlich mehrProbleme bei der Zustellung geben, werden Lohn- und Sozialdumping inder Branche weiter um sich greifen. Der Vorstoß von ArbeitsministerHubertus Heil, mit der Nachunternehmerhaftung die Zustelldienste dazuzu verpflichten, für Verstöße ihrer Subunternehmen gegen Mindestlohnund Sozialversicherungspflicht gerade zu stehen, zielt daher in dierichtige Richtung. Sollte er sich durchsetzen, hat das fürPaketempfänger allerdings Konsequenzen. Denn dieNachunternehmerhaftung wird den Zustelldiensten steigende Kostenbringen. Und die werden die Unternehmen wieder hereinholen müssen. Dasie höhere Preise bei den großen Internethändlern wie Amazon oderZalando auf Grund deren Marktmacht nur sehr schwer durchsetzenkönnen, werden sie bei den Empfängern ansetzen. Und zwar auf dersogenanten "letzten Meile", also bei der Zustellung bis zur Haustür.Sie ist der Knackpunkt für die Paketdienste, denn auf der letztenMeile entstehen 50 Prozent der Lieferkosten. Auf kurz oder langwerden wir uns daher von einer alten Gewohnheit verabschieden müssen,und zwar von der Lieferung bis zur Haustür ohne Aufpreis. Einigegroße Anbieter denken bereits jetzt darüber nach, das alsPremiumservice anzubieten. Heils Pläne werden das noch forcieren.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell