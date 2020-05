Allgemeine Zeitung Mainz - Kommentar zu den Widerstand-2020-Demonstrationen

Mainz (ots) - Da braut sich was zusammen: Unter dem griffigen Schlagwort "Widerstand 2020" versammeln sich extreme Linke wie Rechte, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und andere Wirrköpfe im Protest gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Das allein könnte man ja noch als skurril abtun. Aber so manche laufen mit, die sich haben mitreißen lassen von Parolen oder dem Gefühl, dass die Bürger nach Strich und Faden von den Regierenden belogen werden. Und hier wird es ernst. Denn das Problem, das daraus für die Politik erwächst, ist groß. Offensichtlich fehlt es doch einer nicht zu vernachlässigenden Zahl an Bürgern an Vertrauen in die politisch Handelnden und daraus folgend an Akzeptanz, was das Vorgehen in der Corona-Pandemie angeht. Noch signalisieren die Umfragen zwar eine deutliche Zustimmung der Bevölkerung zur Strategie von Bund und Ländern. Was aber geschieht, wenn es eine zweite Infektionswelle gibt und die Freiheit wieder eingeschränkt wird? Was, wenn die Corona-App kommt und Extremisten jeder Couleur unter dem Banner der Freiheit und angesichts der Furcht vor Überwachung wieder neue Mitstreiter finden? Nach Erlass des Kontaktverbots im März hat es lange gedauert, bis es eine einleuchtende Regelung für Lockerungen und erneute Verschärfungen gab. Jetzt sollte es besser laufen. Es hilft ja nichts: Die Politik muss weiterhin auf allen Kanälen erklären, diskutieren, überzeugen - und sich möglichst einig zeigen. Damit wird man zwar den Extremisten und Wirrköpfen nicht beikommen. Aber man kann damit den Spaltpilz bekämpfen, den diese in die Gesellschaft tragen wollen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4592643OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell