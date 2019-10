Allgemeine Zeitung Mainz: Irrsinnig / Ralf Heidenreich zu US-Strafzöllen gegen die EU

Mainz (ots) - US-Präsident Donald Trump geht das runter wie Öl:Ausgerechnet die verhasste Welthandelsorganisation WTO gibt ihrenSegen zu Strafzöllen gegen die EU. Rein formal ist gegen die neueHandelskriegsfront, die die Trump-Regierung nun eröffnet hat, nichtseinzuwenden: Weil die Union den europäischen Flugzeugbauer Airbusnach Ansicht der WTO rechtswidrig subventioniert hat, dürfen die USAStrafzölle auf EU-Produkte erheben. Doch wenn sich Trump da mal nichtzu früh freut. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird die EU imkommenden Frühjahr ihrerseits die Genehmigung für solche Maßnahmengegen die USA erhalten. Weil die Vereinigten Staaten ebenfalls einenFlugzeugbauer subventioniert haben, und zwar Boeing. "Wie du mir, soich dir" - die EU tut gut daran, nicht auch nach diesem Muster zuverfahren. Denn es liegt auf der Hand, dass am Ende des Tages keineSeite davon etwas haben wird. Und dass Verhandlungslösungen bessersind. Lösungen etwa, wie man gegen die massiven und marktverzerrendenstaatlichen Subventionen in China vorgeht. Trump sollte die EU lieberals Verbündete gewinnen, anstatt sie als Gegnerin zu brandmarken. Wieirrsinnig solche Zollkriege ablaufen, zeigt sich gerade am jüngstenHandelsstreit: Zur Vergeltung der Flugzeugbauer-Subventionen werdenauch Wein, Käse, Butter und Olivenöl aus der EU mit Strafzöllenüberzogen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell