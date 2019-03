Allgemeine Zeitung Mainz: Hellhörig sein! / Frank Schmidt-Wyk zum Trickbetrug an Senioren

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Man hört immer öfter von abgeblitzten Trickbetrügernund cleveren Senioren - doch offenbar ist das nur eine gefühlteWahrheit, leider. Indizien deuten darauf hin, dass die Zahl der Fälletatsächlich eher zunimmt, zumindest in einigen Gegenden Deutschlands.Außerdem scheint die Dunkelziffer erschreckend hoch zu sein -offenbar scheuen sich aus falschem Schamgefühl etliche Betroffene,die Polizei zu informieren. Sofern vorhanden, steht hier auch dasfamiliäre Umfeld in der Pflicht, wachsam und hellhörig zu sein: Waserzählen die alten Leute? Beziehungsweise, was erzählen sie nicht?Allerdings, das gehört zur traurigen Wahrheit, haben viele Seniorenniemanden, der ihnen zuhört. Die Einsamkeit macht viele dieserMenschen zu leichten Opfern. Die Perfidie der Täter ist ebensogrenzenlos wie das Repertoire an Betrugsmaschen. Zumal der technischeFortschritt auch Kriminellen ständig neue Möglichkeiten eröffnet,etwa das Vortäuschen authentischer polizeilicher Telefonnummern aufden Displays der Angerufenen. Es wird schon eine Menge getan, umSenioren gegen die Tricks der Betrüger zu impfen, es gibtAufklärungsportale im Internet, Info-Abende, Broschüren,Seniorensicherheitsberater, die im Auftrag der Polizei unterwegssind. Offenbar ist das alles immer noch nicht genug, damit sich diezentralen Botschaften im Zusammenhang mit Trickbetrug flächendeckendin den Köpfen festsetzen: Immer dann, wenn es darum geht, Fremden -aus welchen Gründen auch immer - Zutritt zur eigenen Wohnung zugewähren und/oder Fremden gegenüber in Vorkasse zu treten, istallerhöchste Vorsicht angebracht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell