Allgemeine Zeitung Mainz: Hebel / Mario Thurnes zur Opel-Razzia

Mainz (ots) - Warum ausgerechnet Opel nicht in den Diesel-Skandalverwickelt sein sollte, hat sich vielen Beobachtern der Affäre schonlänger als Frage gestellt. Nun gilt also laut Staatsanwaltschaftoffiziell: Es besteht ein Tatverdacht. Erst die nächsten Tage werdenzeigen, was an diesem genau dran ist. Wenn es um Konsequenzen geht,gibt es unterschiedliche Ebenen: Die rechtliche ist dabei dieeinfachste. Wenn manipuliert und betrogen worden ist, dann muss dasauch verfolgt und gegebenenfalls bestraft werden. Die politische istdeutlich komplizierter. Zumal es einen Konflikt zwischen Wirtschafts-und Klimapolitik gibt. Die Klimaschützer wollen am liebsten keineAutos mehr. Die Dieselwerte geben ihnen einen Hebel dazu. Egal, wieumstritten der Nutzen fürs Klima ist oder sich Fahrverbote fürbestimmte Straßenzüge auswirken. Die Dieselaffäre droht einefunktionierende Industrie kaputtzumachen. Ob das allerdings wirklichvon einer Mehrheit gewollt ist? Sowohl der Sinn der Grenzwerte fürFeinstaub an sich, als auch deren Messung lassen sich durchaushinterfragen. Aus diesem Anlass dann einen Feldzug gegenDieselfahrzeuge zu starten, ist fahrlässig.