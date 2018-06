Allgemeine Zeitung Mainz: Gute Nacht / Kommentar von Mario Thurnes zu Schlafstörungen

Mainz (ots) - Den Wert eines guten Schlafes können wir gar nichtüberschätzen: Fitness, Konzentration, Wohlbefinden - schlicht alleshängt von ihm ab. Deswegen müssen wir die Zahlen ernst nehmen, dieSchlafforscher errechnet haben, zumindest deren Tendenz. DerenStudien zufolge verliert die deutsche Wirtschaft im Jahr 60Milliarden Euro, weil die Mitarbeiter nicht gut geruht haben. Ob esnun am Ende wirklich 60 oder sechs Milliarden oder 600 Millionen Eurosind, ist dabei gar nicht so entscheidend. Dass sich schlechterSchlaf rächt, hat jeder schon am eigenen Leib erfahren. Und wennPhänomene auftreten, die sich allgemein auf die Ruhefähigkeit derMenschen auswirken, dann wird das auch allgemeine Folgen haben. Einsolch negativer Moment ist die Tendenz, dass viele Privates undBerufsleben immer weniger voneinander trennen. Hand aufs Herz: Werhat schon um 23 Uhr Mails gelesen, die der Chef ihm eine halbe Stundezuvor unter zweifelhaften Bedingungen geschrieben hat und dieentsprechend patzig ausgefallen sind? Der ruhige Schlaf war hin,oder? Zur gleichen Zeit nochmals die Termine des nächsten Tagesdurchgehen, über nicht bezahlte Rechnungen nachdenken oder sich andie anstehende Arbeitsflut erinnern - das alles wirkt sich ähnlichaus. Und sollte irgendwann vorm Schlafengehen abgehakt sein. Das Wieund Wann muss jeder für sich entscheiden. Aber wer Ärger mit ins Bettnimmt, der tut sich keinen Gefallen. Denn ohne guten Schlaf werdendie Probleme in Privat- oder Berufsleben mit der Zeit nur größer.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell