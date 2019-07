Allgemeine Zeitung Mainz: Fortschritt / Kommentar von Friedrich Roeingh zu EU und Kunstrasenplätzen

Mainz (ots) - Ein wunderbares Aufregerthema: Jetzt will die EU imZuge der neuen Klima- und Umwelthysterie Kunstrasenplätze stilllegen.Ist der Jugend- und Amateursport in Gefahr? Nein. Die EU-Initiativewird am Ende dazu führen, dass auf den Rasenplätzen der Nation derFortschritt seinen Lauf nimmt. Erstens: Mi-kroplastik ist ein relativneues, aber kein Modethema. Nur weil uns diese Belastung der Umweltin der Vergangenheit nicht bewusst war, ist das Thema nicht wenigerrelevant. Zweitens: Es gibt plausible Annahmen, dass das Granulat vonKunstrasenplätzen die Umwelt stärker belastet als Mikroplastik ausKosmetika. Es ist ja auch plausibel: Die Granulatkörnchen gelangenbeim Duschen und beim Waschen der Trikots direkt in denWasserkreislauf. Zugleich gibt es Alternativen: Kunstrasenplätze, diemit Sand gefüllt werden oder welche, die bei kontrollierter Wässerungohne Auffüllen der "Grasnarbe" auskommen. Konsequenz: Keine neuenPlätze mehr mit Granulat-Auffüllung genehmigen (Rheinland-Pfalz undBaden-Württemberg haben bereits reagiert). Und die alten Plätzesukzessive erneuern. Wenn das nach dem Grundsatz derVerhältnismäßigkeit geschieht, darf und wird es keine stillgelegtenSportplätze geben. Keinen Sport zu treiben ist gewiss nicht wenigergesundheitsschädlich als der temporäre Eintrag der Körner in einerRestlaufzeit. Für die müssen sich der DFB und die Bundesregierungselbstverständlich bei der EU starkmachen. Wenn dabei medialesKlingeln hilft, umso besser. Bund und Länder dürfen sich aber auchschon einmal darauf einstellen, die Sportvereine und Kommunen mit demneuen Kostenschub nicht allein zu lassen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell