Allgemeine Zeitung Mainz: Einzigartig / Kommentar von Karl Schlieker zum Einzelhandel

Das Internet wird immer ein größeres Sortiment undoft auch einen günstigeren Preis bieten als der Handel vor Ort. DieGeschäfte müssen also zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um dieKunden in die Innenstädte und dann noch in ihre Läden zu locken.Schicke Restaurants und Cafés sind derzeit vom Textilgeschäft überdas Kaufhaus bis zum Buch- und Möbelhandel als zusätzliches Angebotin Mode. Das ist eine durchaus sinnvolle Ergänzung, um die Kunden zumBleiben zu bewegen. Allerdings wird das Lockmittel an Attraktivitätverlieren, wenn jeder diesen Trend reitet. So viel essen und trinkenkann niemand. Im Kampf um den Kunden wird es darauf ankommen, sichvom Wettbewerber abzuheben. Ein scharfes Profil entsteht nur, wennsich das Geschäft als einzigartig präsentiert. Da ist jedes Mittelerlaubt. Fantasie ist gefragt. Das kann ein spezielles Essensangebotsein, das können aber auch Weiterbildungskurse, Verkostungen oderLesungen sein. Kunden wollen gleichzeitig fachlich exzellent beratenwerden und die Produkte erleben, anfassen und ausprobieren.Unabdingbar ist dabei die Verknüpfung von digitaler und analogerWelt. Der Handel kann mit kostenfreiem Internetzugang,In-Store-Tablets zur Führung durch das Warenlabyrinth oder Apps fürdetaillierte Produktinformationen punkten. Generell muss das Geschäftvor Ort den Kunden ein unverwechselbares Einkaufserlebnisverschaffen, damit er sich auch in Zukunft auf den Weg macht.