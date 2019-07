Allgemeine Zeitung Mainz: Dünnere Luft / Kommentar von Achim Preu zum Arbeitsmarkt

Mainz (ots) - Seit Jahren geht es am Arbeitsmarkt nur bergauf.Quasi ein Perpetuum mobile. Und Fachkräfte fehlen noch immer an allenEcken und Enden. Doch die Schlagzeilen der vergangenen Tage vonDeutsche Bank, BASF, Ford oder VW, wo viele Tausend Beschäftigtegehen sollen, sprechen eine andere Sprache. Ist dies der Vorgeschmackauf das, was kommt? Dass niemals mehr Menschen hierzulande einen Jobhatten als derzeit, das beruhigt nämlich nur bedingt. Denn die Luftwird dünner. Zumal die Digitalisierung ihre Wucht und Wirkung erstandeutet. Selbstfahrende Autos oder Straßenbahnen, Ersatzteile ausdem 3-D-Drucker, Künstliche Intelligenz am Empfangsschalter desHotels: In der Folge wird es völlig neue Berufsbilder geben, für diees noch keine Bildungsangebote gibt. Und im Schlepptau die Generationbedingungsloses Grundeinkommen? Schon jetzt schönen Millionen anNiedriglöhnern die Statistik - und legen die Basis für Altersarmut.Wer künftig in einer sich immer rascher verändernden Wirtschaftsweltsein Auskommen sichern will, der hat es zunehmend schwerer. HoheFlexibilität und lebenslanges Lernen sind ohnehin ein Muss. Das wirdmanchen zurücklassen. Und viele Fragen aufwerfen - soziale undfiskalische.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell