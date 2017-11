Allgemeine Zeitung Mainz: Drama / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Diesel-Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) - Politik besteht zunächst aus Ankündigungen. Ob siedann auch umgesetzt werden, ist offen. Und wenn ja, dauert das meistlange. In vielen Bereichen mag dieses Prozedere genügen. Bei dendrohenden Fahrverboten für alte Diesel in Städten ist das nicht derFall. Etlichen Kommunen auch in der Region sitzt die DeutscheUmwelthilfe mit Klagen im Nacken; ihnen läuft die Zeit davon.Bekommen die Städte nicht schnell Unterstützung im Kampf gegenüberhöhte Stickoxid-Grenzwerte, werden die Gerichte sie zuFahrverboten verdonnern. Bisherige Urteile in der Sache legen diesenSchluss nahe. Vor diesem Hintergrund wirkt der Diesel-Gipfel surreal.Was ist das für ein "Sofortprogramm", das schon 2018 greifen soll,dessen Finanzierung aber noch ungeklärt ist? Kein einziger Cent istbislang geflossen. Es gibt weder eine Kontonummer, noch eine Satzungoder ein Gremium, das die nötigen Projekte beschließen könnte. DieMühlen der Bürokratie mahlen hier einfach viel zu langsam. Zudem istdie eine Milliarde Euro, mit der der Dieselfonds zunächstausgestattet werden soll, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißenStein. Denn allen muss klar sein, dass für sauberere Luft in denStädten nicht weniger nötig ist als der Umbau der Mobilität. Das wirdviele Jahre dauern und viele Milliarden Euro kosten. DieAutoindustrie gibt in diesem Drama ein klägliches Bild ab. Zum einensind noch nicht einmal die 250 Millionen Euro, die sie zumSofortprogramm beisteuern soll, voll gesichert, weil dieausländischen Autobauer nicht mitmachen wollen. Zum anderen haben dieDiesel-Hersteller nicht mehr zu bieten als billige Software-Updates,die vielleicht dem Image helfen, den Städten aber nicht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzDanielle SchwarzNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell