Allgemeine Zeitung Mainz: Chancenlos / Kommentar von Ralf Heidenreich zu Ökostrom-Siegeln

Mainz (ots) - Verbraucher suchen Orientierung und wollen eseinfach. Häufig reicht ihnen ein Schlüsselwort oder ein schönanzuschauendes Label, um die Kaufentscheidung zu treffen. Leider istdie Einkaufswelt wesentlich komplizierter. Ökostrom liefert hierfürein gutes Beispiel. Auf dem Markt tummeln sich mittlerweile zwölfverschiedene Gütesiegel, die sich zum Teil deutlich unterscheiden.Rund 40 Prozent der Grünstromangebote verzichten sogar vollends aufeine Zertifizierung. Niemand kann erkennen, ob diese Offerten inihrem Namen das Wort "Öko" zu Recht tragen. Um den Kunden einebessere Orientierung zu geben, plädieren Verbraucherschützer dafür,dass der Staat einheitliche Kriterien für Grünstrom festlegt. Dashört sich plausibel an. Doch was kann das den Kunden bringen? DieVerbraucherschützer warnen eindringlich davor, dass man sich bei derVereinheitlichung am Ende nur auf Mindeststandards einigt. Eineberechtigte Warnung, doch leider ist die Wahrscheinlichkeit hoch,dass genau dieser Fall eintritt. Das zeigt die Entwicklung beiBio-Lebensmitteln: Die Kriterien für die staatlichen Siegel in diesemBereich bewerten viele Experten als zu schwach und zu weit gefasst.Wer sichergehen will, dass die Ware tatsächlich bio ist, verlässtsich auf andere, strengere Labels. Die Chancen auf einallgemeingültiges Siegel, das qualitativ hochwertigen Ökostromgarantiert, stehen denkbar schlecht. Wer solche Angebote finden will,muss sich daher auch in Zukunft die Zeit nehmen, die Angebote aufHerz, Nieren und das jeweilige Siegel zu prüfen.