Allgemeine Zeitung Mainz: Baustellen / Kommentar von Christian Matz zum Luftfahrtgipfel

Mainz (ots) - Ein solcher Sommer wie in diesem Jahr, mit zahllosenFlugausfällen, -verspätungen und verärgerten Passagieren, dürfe sichnicht wiederholen, darin waren sich alle Teilnehmer desLuftfahrtgipfels am Freitag einig. Der Wille zur Besserung isterkennbar und lobenswert. Allerdings: Es deutet alles darauf hin,dass es im nächsten Jahr genauso weitergeht. Denn was soll sich inder Kürze ändern? Einzig die Folgen der Air-Berlin-Pleite solltendann behoben sein; doch die Infrastruktur am Boden wie in der Luftächzt weiterhin, die Abläufe bei den Sicherheitskontrollen lassensich nicht von jetzt auf nachher flächendeckend spürbar verkürzen,und besonders eklatant ist der Engpass bei den Fluglotsen. DieAusbildung dauert mehrere Jahre, also dauert auch das Gegensteuernlänger. Deutlich wird das Missverhältnis zwischen Nachfrage, alsosteigenden Fluggastzahlen, und unzureichendem Angebot auch amBeispiel des Billigflieger-Riesen Ryanair. Lange profitierte dieserwie kein anderer vom Trend zum "immer öfter, immer billiger",inzwischen ist er zum völlig unkalkulierbaren Akteur geworden. Werdort bucht, kann Glück haben und pünktlich landen. Oder auch Pechhaben und gar nicht erst abheben. Die Passagiere? Müssen daraufvertrauen können, dass bei Problemen wenigstens ihre Rechte aufEntschädigung gewahrt bleiben. Aber auch das bleibt eineDauerbaustelle.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell