Allgemeine Zeitung Mainz: Aufwachen! / Ralf Heidenreich zum Niedrigwasser

Die Wahrscheinlichkeit, dass extreme Niedrigwasserwie dieses Jahr die Schifffahrt und die Wirtschaft künftig häufigerereilen, ist hoch. Damit die Schiffe auch unter solchen Bedingungenwenigstens einigermaßen ihre Fracht von A nach B bringen können,müssten die Problemstellen im Rhein eigentlich schleunigst beseitigtwerden. Zumal es nur eine Handvoll sind. Doch auch hier mahlen dieMühlen langsam. Das liegt zum einen am Gesetzgeber, der klareVorgaben für Flussbauprojekte gesetzt hat, an die sich gehaltenwerden muss. Daran lässt sich erst einmal nicht rütteln. Schuld trägtaber auch das für Bundeswasserstraßen zuständigeBundesverkehrsministerium. Mit viel Tamtam ist das Projekt"Abladeoptimierung Mittelrhein" zur Verbesserung der Befahrbarkeitdes Flusses in den Bundesverkehrswegeplan 2030 "mit vordringlichemBedarf - Engpassbeseitigung" und damit in die höchste Kategorieaufgenommen worden. Doch beim Bundesverkehrsministerium hat dasProjekt offenbar nicht die höchste Priorität. Seit Jahren fordern diefür die Umsetzung zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsbehördenvom Ministerium, mehr Personal für das Vorhaben bereitzustellen. Dochdie Hilferufe stoßen auf taube Ohren. Erst 2019 soll es ein paar neueStellen geben. Aber auch die dürften nicht ausreichen, um denZeitplan wenigstens einzuhalten. Geschweige denn, um das Projekt zubeschleunigen. Was eigentlich nötig wäre. Binnenschiffer stehen mitdem Rücken zur Wand, Unternehmen müssen die Produktion kürzen, diegesamte Wirtschaft leidet unter den Folgen des Niedrigwassers. Wasmuss denn eigentlich noch passieren, bis man imBundesverkehrsministerium aufwacht?