Allgemeine Zeitung Mainz: Altlasten / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Bahn und Klimaschutz

Man muss einmal eine Lanze brechen für die Bahn.Auch wenn das ganz schwer fällt, nach einem Tag mit 40 Grad. Und denFolgen, auf die man seinen Kopf hätte wetten können, bei einerICE-Fahrt: Vorgängerzug ausgefallen, Zug knallvoll, Menschen in denGängen, manche streiten sich wegen Doppelreservierungen, Bistrowagenstellt wegen technischer Probleme den Betrieb ein, Wasser gibt es imWagen zehn, aber von Wagen eins zu Wagen zehn zu gelangen, wäreHarakiri. Böser Spitznamen für eine solche Tour, wie bei dieserGelegenheit zu hören: "Bangladesch-Zug". Die Bahn ist schuld. Echt,jetzt? Vielleicht war aber doch eher der fast als Halbgott verehrteHelmut Schmidt schuld, der in seiner Regierungszeit befand, der Staatkönne sich entweder eine Bundeswehr leisten oder eine Bundesbahn. Mitden aktuellen Finanzzusagen scheint die Trendwende eingeleitet; obdas Geld reichen wird, steht dahin, nach 25 Jahren Kaputtsparerei ander Infrastruktur. Die Bahn hat genug Kunden. Sie braucht mehr Züge,mehr Personal, beides bekommt sie, wenn auch nur mit Mühe. Aber wenneine Strecke neu elektrifiziert werden soll, dauert die Planungsphaselaut Bahnchef Lutz 15 Jahre. So wird das nichts. Zustatten kommt derBahn - seit Kurzem und in dieser Massivität relativ überraschend -ein neues Klimabewusstsein. So es denn dauerhaft bleibt. Mit legalenMitteln die Bahn im Vergleich zur teils absurdenKurzstreckenfliegerei (Beispiel: von Nürnberg nach Stuttgart - überFrankfurt!) künftig zu bevorzugen, ist ein ausgezeichneter Gedanke.Um die Prosperität von Frankfurt, Fraport oder Lufthansa muss sichdennoch niemand Gedanken machen.