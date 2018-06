Allgemeine Zeitung Mainz: Allgemeine Zeitung / Christian Stang zu Julia Klöckner

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Mainz (ots) - Nach gut 100 Tagen im Amt hat Julia Klöckneroffenbar die Herzen der deutschen Bauern erobert. Selten hat man vonden Landwirten so ungeteiltes Lob für die BerlinerLandwirtschaftspolitik gehört wie auf dem Deutschen Bauerntag inWiesbaden. Dabei beschränkt sich die Aufgabe derBundeslandwirtschaftsministerin keinesfalls darauf, die Farben derBauern zu vertreten. Sie ist auch einer Gesellschaft verpflichtet,die dem Berufsstand der Landwirte zunehmend kritisch begegnet. Ob esum Grundwasserbelastung mit Nitrat oder vermeintliche Verstöße gegenartgerechte Tierhaltung geht - reflexhafte Schuldzuweisungen an dieLandwirte sind schnell bei der Hand. Natürlich gibt es schwarzeSchafe, und Verstöße gegen Tierschutz oder Umweltauflagen müssengeahndet werden. Das aber ist noch lange kein Grund, gleich die ganzeZunft unter Generalverdacht zu stellen. Es liegt in der Natur derSache, dass Landwirtschaft und Umweltschutz in einemSpannungsverhältnis zueinander stehen. Es wird sich nie ganz auflösenlassen. Julia Klöckner scheint aber immerhin das Kunststück zugelingen, hier für Ausgleich zu sorgen. Atmosphärisch wie auch in derSache.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzLeonie PeschkeVolontärin NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell