Allgemeine Gold- Und SilberscheideanstaltWie geht’s weiter, ?

Per 03.09.2020, 21:11 Uhr wird für die Aktie Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt am Heimatmarkt Munich der Kurs von 121 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Edelmetalle und Mineralien".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,22 Prozent und liegt damit 0,53 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,69). Die Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt beträgt das aktuelle KGV 28,55. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -9,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +27,5 Prozent im Branchenvergleich für Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,21 Prozent im letzten Jahr. Allgemeine Gold- Und Silberscheideanstalt lag 27,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

