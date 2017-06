Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR): Rosen auf der Teststrecke (FOTO)

Berlin (ots) -Rosenspezialisten des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V. unddes Bundessortenamtes engagieren sich im Arbeitskreis "AllgemeineDeutsche Rosenneuheitenprüfung" (ADR). Hier werden neue Rosensortenin elf Sichtungsgärten - ohne Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln -kultiviert."Innere Werte"Bei der jährlichen Prüfung werden Rosen nach verschiedenenKriterien bewertet. Neben ihrer Schönheit zählen dabei vor allem die"inneren Werte". An erster Stelle steht die Widerstandsfähigkeitgegenüber Blattkrankheiten. Die Prüfsorten werden von der Kommissionaußerdem nach Duft, Wirkung der Blüte, Wuchsform, Reichblütigkeit undWinterhärte bewertet. Erreicht eine Rosenneuheit nach dreijährigerPrüfung einen festgelegten Qualitätsstandard, erhält sie das begehrteADR-Prädikat. Mit rund 200 prämierten Sorten enthält die aktuelleADR-Liste ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack undStandort.Klassiker und NeuheitenHistorische Rosen erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. DieKlassiker tragen klangvolle Namen wie 'Duchesse de Montebello','Maiden's Blush' oder 'Souvenir du Dr. Jamain'. Die meisten zeichnensich durch hohe Frosthärte und betörende Düfte aus, blühen jedoch nureinmal im Jahr. "Auch unter den Neuzüchtungen findet man wunderbarnostalgische Sorten, deren Blüten so schön sind, dass sie denVergleich mit ihren Vorgängerinnen nicht scheuen müssen, dabei aberviel ausdauernder blühen", erklärt Holger Clausen von dengleichnamigen Baum- und Rosenschulen in Böklund. "Es lohnt sich, inden breiten Sortimenten der Baumschulen zu stöbern. Während derBlütezeit der Rosen können sich Kunden die schönsten Formen und Düfteauswählen und gegebenenfalls direkt pflanzen." Da Rosen heute meistim Topf angeboten werden, ist es kein Problem, sie sogar während derBlütezeit zu pflanzen.Vielfalt für blühende GärtenDie Rose gehört zu den am häufigsten in deutschen Gärtenwachsenden Pflanzen. Zu ihrer großen Beliebtheit trägt ihrVariantenreichtum verschiedener Wuchsformen bei. Die ADR-Rose'Sabrina' klettert bis zu drei Meter empor und bildet einen traumhaftrosaroten, duftenden Blütenflor. Die Edelrose 'Charisma' trägtfortlaufend bis zum ersten Frost im Herbst sehr dekorative, ebenfallsduftende Blüten in Magentarot. Die Sorte 'Rally' wächst so kompaktund stark verzweigt, dass sie als Bodendecker verwendet werden kann.Zwischen ihrem dunkelgrünen Laub zeigen sich im Sommer samtig roteeinfach bis halbgefüllte Blüten.ADR-Web TVAuf der Website der ADR www.adr-rose.de finden Interessierte dasProjekt ADR-Web TV. In acht Kurzfilmen kann man sich hier über dieArbeit der ADR und der Rosenzüchter informieren.Pressekontakt:Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Julia PetersKleine Präsidentenstraße 110178 BerlinTel. +49 (0)30 2408699-24peters@gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell