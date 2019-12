Allgemein skeptisch, persönlich optimistisch ins neue Jahr / Aktuelle Neujahrsumfrage: 55% der Arbeitnehmer geht von steigenden Arbeitslosenzahlen für 2020 aus, eigene Karrierepläne bleiben aber intakt

Stuttgart (ots) - Die Mehrheit der Deutschen glaubt zwar, dass dieArbeitslosenzahlen im kommenden Jahr 2020 ansteigen werden. Ihre persönlichenberuflichen Ambitionen bleiben davon aber nahezu unberührt. Das ist das Ergebniseiner aktuellen Arbeitsmarktstudie der KÖNIGSTEINER Gruppe für die 1.110Menschen befragt wurden, die in den nächsten 12 Monaten eigenen Angaben zufolgeplanen, den Job zu wechseln. Demnach glauben 55% der Befragten, dass die Zahlder Erwerbslosen in Deutschland 2020 ansteigen wird und nur 12%, dass sie imkommenden Jahr weiter sinkt. Von den Skeptikern halten trotzdem zwei Drittel anihrer persönliche Karriereambition, den Job zu wechseln, fest. Vor allem jungeArbeitnehmer zwischen 18-29 Jahren lassen sich von einer möglichen Rezession aufdem Beschäftigtenmarkt nicht beunruhigen. 43% von ihnen gehen zwar auch vonrückläufigen Zahlen aus, aber nur 20% überdenken deshalb ihren Wunsch denArbeitgeber zu wechseln. Etwas anders ist die Situation bei denberufserfahreneren 40-49jährigen von denen 60% von einer Verschlechterungausgehen und 36% daher ihren Entschluss noch einmal auf den Prüfstand stellen.Kündigung nur bei konkreter AlternativeGrundsätzlich ist der Jobwechsel trotzdem eine Entscheidung, die die meistenStudienteilnehmer abgesichert wissen wollen. Denn 80% von ihnen würden nur dannbei ihrem Arbeitgeber kündigen, wenn ein neuer Job bei einem anderen Unternehmentatsächlich greifbar ist. Bei der jungen Arbeitsmarktgeneration liegt derentsprechende Anteil gar bei 84%. Die Situationen, in denen Menschen einenWechsel in Betracht ziehen, sind indes vielfältig. Für 74% ist erhöhter Stressder Auslöser. Ärger mit dem Vorgesetzten lässt 73% über einen Wechselnachdenken, während 59% zu lange Arbeitszeiten in diesem Kontext angeben."Unsere Studie zeigt, dass vor allem jungen Menschen sehr positiv nach vorneschauen und unabhängig von den derzeit eher schlechten Prognosen vonWirtschaftsexperten an ihrer Karriereplanung arbeiten. Trotzdem ist derJobwechsel auch immer eine Entscheidung, die abgesichert werden sein sollte.Erst wenn der neue Job sicher ist, wird der aktuelle auch gekündigt. Das giltauch und gerade für junge Arbeitnehmer," so Nils Wagener, CEO der KÖNIGSTEINERGruppe.Über die StudieFür die Studie befragte das Marktforschungsunternehmen respondi im Auftrag derKÖNIGSTEINER Gruppe deutschlandweit 1.110 Arbeitnehmer. Der Zeitraum derrepräsentativen Befragung lag im August 2019.Pressekontakt:Sascha TheisenSTAMMPLATZ KommunikationE-Mail: theisen@stammplatz-kommunikation.deTel: 0175/2453512Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105502/4479985OTS: KÖNIGSTEINER GruppeOriginal-Content von: KÖNIGSTEINER Gruppe, übermittelt durch news aktuell