Allgeier und Otto Bock Holding schließen Letter of Intent zur Zusammenführung ihrer SAP- und Microsoft-Geschäftsbereiche / Meilenstein auf dem Weg zu einem globalen Software Services-Anbieter (FOTO)

München und Göttingen (ots) -- Die beiden weltweit agierenden IT-Unternehmen AllgeierEnterprise Services und Sycor planen einen Zusammenschluss untermehrheitlicher Führung von Allgeier- Für Allgeier markiert dieser strategische Schritt einenwesentlichen Meilenstein auf dem Weg der weiteren Transformationder Gruppe zu einem globalen Software Services-AnbieterDie beiden SAP- und Microsoft Software Services- undBeratungsunternehmen Allgeier Enterprise Services und Sycor planeneinen Zusammenschluss. Durch den Merger wird das neue Unternehmenunter mehrheitlicher Führung von Allgeier zum führenden IT-BusinessServices-Provider in der DACH-Region und plant bereits 2018 einenUmsatz von mehr als 220 Mio. Euro zu erzielen.Die Sycor-Muttergesellschaft Otto Bock Holding GmbH & Co. KG unddie Allgeier SE haben am heutigen Tag einen Letter of Intent mit demZiel unterzeichnet, ihre beiden SAP und Microsoft BusinessServices-Einheiten zusammenzuführen. Mit der Übereinkunft haben beideParteien die Voraussetzungen für weitere Schritte im Prozessgeschaffen, insbesondere für die beiderseitige Due Diligence.Allgeier und die Otto Bock Holding streben an, die entsprechendenVerträge bis zum Jahresende abzuschließen.Durch den Zusammenschluss der beiden führenden IT Services- undBeratungsunternehmen wird ein international ausgerichteter ServiceProvider mit einem leistungsstarken und umfassenden SAP- undMicrosoft-Portfolio entstehen. Das neue Unternehmen deckt dieIT-Prozesse gehobener Mittelstandskunden vollständig ab undfokussiert sich auf Zukunfts- und Wachstumsthemen wie Cloud, S/4HANAsowie MS Cloud-Technologien. Der Kundenstamm, der im Wesentlichen imoberen Mittelstands- und Enterprise-Umfeld angesiedelt ist, wirddurch den Zusammenschluss deutlich ausgebaut. Gemeinsam können diebeiden Unternehmen mit einer schlagkräftigen Mannschaft aus mehr als1.500 hochqualifizierten SAP- und Microsoft-Beratern an 50 Standortenim deutschsprachigen Raum, in Frankreich, Dänemark, China, Singapur,Kanada und den USA ihren Zugang zu den globalen Märkten deutlichverbessern. Zusammen haben beide Einheiten Zugriff auf einen Marktmit rund 2.000 Bestandskunden sowie zum weltweiten AllgeierEco-System als Delivery-Modell für den deutschen Mittelstand. Durchdie enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe bietet Allgeier seinengehobenen Mittelstandskunden aus der DACH-Region ein regionalesFrontend kombiniert mit Offshore und Nearshore Delivery-Modellen ausder Allgeier Gruppe. Ein breites Angebot an eigenen IP-Lösungen imBusiness Solutions-Umfeld ergänzt das umfassende Portfolio. Auf dieseWeise unterstützt die neue Einheit die Kunden erfolgreich bei derdigitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse."Mit einer auf Innovation und Zukunftstrends ausgerichtetenWachstumsstrategie werden wir in Zukunft gemeinsam die Chancen derDigitalisierung nutzen", betont Hubert Rohrer, CEO der AllgeierEnterprise Services und Mitglied des Vorstands der Allgeier SE."Bestandteil dieses Konzeptes ist die Entscheidung, die neueGesellschaft unter dem Label Sycor als Teil der Allgeier Gruppe aufdem Markt der IT-Digitalisierungsspezialisten zu positionieren", soRohrer weiter.Allgeier Enterprise Services ist eine Division der Allgeier SE,einem der führenden deutschen IT-Unternehmen für digitaleTransformation. Die Allgeier SE mit Sitz in München ist an 140Standorten in Europa, Asien, Amerika sowie in Afrika und Australienmit einem hochflexiblen globalen Delivery-Modell vertreten. "Durchdiesen Zusammenschluss ergeben sich für Sycor die bestenWachstumsvoraussetzungen", ordnet Sycor-Geschäftsführer JochenSchwiersch die neue Situation ein. "Allein durch die Fusion sehen wiruns bereits unter den führenden mittelständischen deutschenUnternehmen im IT-Beratungsmarkt." Der Mitbegründer und langjährigeGeschäftsführer der Sycor, Rüdiger Krumes, ergänzt: "Gemeinsammöchten wir nun das Ziel verfolgen, Marktführer in diesem Segment zuwerden. Das Portfolio der beiden Häuser bietet dazu die besteVoraussetzung, da es sich im Sinne der Ansprüche unserer Kundenoptimal ergänzt."Das Portfolio umfasst auch zukünftig Beratungsdienstleistungen vonder Strategie- und Prozessberatung bis zur Kompletteinführung sowieManaged Services in den Bereichen Application Management, Hosting undCloud. Ein gewichtiger Entscheidungspunkt für das Verhandlungsteam,das von Prof. Näder persönlich angeführt wurde, war die mit Allgeiergeteilte Einschätzung, dass die stark auf Mitarbeiterorientierungbasierende Kultur der Sycor erhalten wird, alle bisherigenMitarbeiter der Sycor ihren Arbeitsplatz behalten und auch zukünftigmaßgeblich ihren Anteil an der Weiterentwicklung der Sycor tragenkönnen.Über Allgeier SE:Die Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen fürdigitale Transformation. Mit einer auf Innovation und Zukunftstrendsausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativenunternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen derDigitalisierung.Die vier operativen Divisionen Allgeier Enterprise Services,Allgeier Experts, mgm technology partners und Nagarro gewährleistenfür rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen ein hohes Maß anindividueller fachlicher und branchenbezogener Spezialisierung. Mitüber 9.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shopein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet miteinem hochflexiblen Delivery-Modell das kompletteIT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshoreab: Mit starken Standbeinen in Indien und China werden Flexibilitätund höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertesExpertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zuden Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne ebenso wieinnovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarkeIT-Lösungen, intelligente Software und flexiblePersonaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Diestark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über rund 140Niederlassungen in der DACH-Region, in elf weiteren europäischenLändern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan,den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Australien, Mexikound in den USA. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier imfortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro.Allgeier SE zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2018 zu den zehn führendenIT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland.Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2018 "DerMarkt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancernin Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern inDeutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der FrankfurterWertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISINDE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.Über Sycor:Die Sycor Gruppe ist ein Digitalisierungsdienstleister mitweltweit mehr als 750 Mitarbeitern. Mit Hauptsitz in Göttingen undweiteren Standorten in Deutschland, Österreich, Amerika sowie Asienist das Unternehmen international leistungsfähig. Sycor unterstütztKunden mit bedarfsgerechten IT-Services und -Lösungen für alleUnternehmensbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette undintegriert einzelne Lösungen harmonisch in bestehende oder bautvollständig neue Infrastruktur- und Applikationslandschaften auf.Passend zu den Kundenanforderungen setzt Sycor Cloud-, On-Premise-oder Hybrid-Lösungen um und betreibt sie.Eigene Lösungen, vertikale Add-ons und alle Services im Umfeld vonSAP ERP- und Microsoft Dynamics 365 gehören genauso zum Angebot wiequalitätsgesicherte Lösungen und Services für IT-Outsourcing,Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise ContentManagement (ECM). Das breite Know-how umfasst auch UnifiedCommunications, Software Asset Management,Lizenzbeschaffungs-Optimierung und Software LifeCycle Management,Security und Netzwerke, Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) sowieBig Data. Zudem realisiert Sycor professionelle Weblösungen imBereich von Business-to-Business- undBusiness-to-Consumer-Applikationen mit ERP- oder CRM-Integration. DieSYCOR GmbH verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertesQualitätsmanagement. Das ISO 27001-Zertifikat der Technologie-Sparteist der Beweis für ein stabil aufgebautesInformationssicherheits-Managementsystem. Sycor ist Gold Partner undPartner Center of Expertise der SAP Deutschland SE. Als MicrosoftPartner ist das Unternehmen Cloud Solution Provider, StrategicDevelopment Partner für die Bereiche Vermietung, Handel, Service undWartung mobiler Güter sowie Flottenmanagement. 2017 hat Sycor ein Umsatzplus von 20 Prozent generiert und den
Jahresumsatz auf 85,1 Millionen Euro gesteigert. Außerdem ist das
Unternehmen organisch um 100 Mitarbeiter auf 750 Mitarbeiter weltweit
gewachsen. Im August 2017 wurde der 20. Standort der Sycor in
Freiburg eröffnet; Ende Juni 2018 hat Sycor einen neuen Bürokomplex
am Areal des 'Alten Güterbahnhof' in Göttingen bezogen.