Allgeier SE baut mit Akquisition den internationalen Geschäftsbereich Technology in den USA und China aus (FOTO)

München (ots) -- Weiterer Ausbau des globalen Geschäftsbereichs Technology- Stärkung der Kundenzugänge und des Netzwerks auf demUS-amerikanischen Markt- Fortsetzung der internationalen Expansion und Zugewinn von rund450 hochqualifizierten SoftwareentwicklernDie Allgeier SE, München (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63), stärktmit einer weiteren Akquisition das internationaleSoftwareentwicklungsgeschäft im Geschäftsbereich Technology. Amvergangenen Freitag hat die Allgeier SE dazu einen Kaufvertrag zumErwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile der Objectiva SoftwareSolutions, Inc. mit Sitz in San Diego, Kalifornien, USA,unterzeichnet.Objectiva Software Solutions, Inc. wurde 2001 als Spin-off aus demIT-Unternehmen EMC (heute DellEMC) gegründet und erzielte imabgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 24 Mio. USD.Objectiva ist auf Softwareentwicklungslösungen undplattformübergreifende Technologieimplementierung, insbesondere imBereich E-Commerce und Content, spezialisiert. Das Unternehmenverfügt über eine exzellente Kundenbasis am US-amerikanischen Markt,vom durch Private Equity finanzierten unabhängigen Softwareherstellerbis zu Fortune-100-Unternehmen. Objectiva verfügt neben denUS-Standorten in San Diego und Seattle über ein zusätzlichesVertriebsnetzwerk in den Großräumen Chicago, Denver, Indianapolis undBoston. Damit setzt Allgeier den Ausbau der Präsenz und des Netzwerksauf dem US-amerikanischen Markt weiter fort. Zusätzlich verfügtObjectiva über zwei chinesische Softwareentwicklungszentren inBeijing und Xi'an mit rund 450 hochqualifizierte Entwicklern. Mit demGewinnen dieser neuen Kollegen baut Allgeier die Kompetenz in derEntwicklung komplexer Softwarelösungen für geschäftskritischeUnternehmensprozesse weiter aus und setzt die Internationalisierungder Gruppe fort. Neben der Präsenz am US-Markt hat Objectiva zugleichattraktive Kundenzugänge in China und anderen asiatischen Märktenentwickelt. Als Teil der Allgeier Gruppe wird Objectiva inZusammenarbeit mit den Allgeier Gruppengesellschaften daneben auchseine Aktivitäten in Deutschland und Europa ausbauen."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Objectiva einen hervorragendaufgestellten Partner und viele exzellente neue Kollegen gewinnenkonnten und so das gemeinsame Wachstum unseresSoftwareentwicklungsgeschäfts vorantreiben können. Wir sind überzeugtdavon, dass beide Seiten nachhaltig von diesem Schritt profitierenwerden", betonte Carl Georg Dürschmidt, CEO der Allgeier SE. NasserBarghouti, Gründer und CEO der Objectiva Software Solutions, Inc.,ergänzte: "Von dieser Akquisition profitieren vor allem unserebestehenden Kunden, die ihre Beziehungen zu uns in Europa und anderenMärkten ausbauen wollen. Mit Allgeier haben wir einen starkeninternationalen Partner für die strategische Weiterentwicklungunseres Unternehmens gefunden. Die digitale Transformation nahezualler Geschäftsmodelle, die wir derzeit erleben, steigert wesentlichdie Nachfrage nach High End-Softwaredienstleistungen. Wir freuen unssehr, gemeinsam mit den Kollegen in der Allgeier Gruppe unsere starkeWachstumsgeschichte fortschreiben zu können."Die Durchführung des Kaufvertrages wird noch im laufenden Monaterwartet. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen zweistelligenMillionen-Euro-Betrag und ist in einen Betrag, der bei Closing fälligwird, und später fällige Earn-out-Zahlungen aufgeteilt.Getrieben durch die globale Digitalisierung und die rasantetechnologische Entwicklung besteht an den weltweiten Märkten einehohe Nachfrage nach hochagiler Software- und Applikationsentwicklung.Themen wie Industrie 4.0 und das Internet der Dinge, diezielgerichtete Nutzung großer Datenmengen bis hin zur Einbeziehungvon künstlicher Intelligenz bedeuten über alle Branchen hinweg rascheÄnderungen für viele Geschäftsmodelle und IT-Systeme. "Vor demHintergrund dieser enormen Marktchancen ist der Erwerb der Objectivafür Allgeier ein nächster wichtiger Schritt für den weiterendeutlichen Ausbau unseres internationalenSoftwareentwicklungsbereichs", so Carl Georg Dürschmidt, "ObjectivasExpertise stärkt unsere Kompetenz, Agilität und Skalierbarkeit in derIndividualsoftwareentwicklung wie in der plattformübergreifendenTechnologieimplementierung für große Kunden." Bereits zu Beginn desJahres hat Allgeier das globale High End-Softwareentwicklungsgeschäftmit der Akquisition des österreichischenSoftwareentwicklungsspezialisten ANECON Software Design und BeratungG.m.b.H., Wien, verstärkt.Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitaleTransformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrendsausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativenunternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen derDigitalisierung. Drei Segmente mit individuellen fachlichen undbranchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit rund 8.000 angestelltenMitarbeitern und etwa 1.400 freiberuflichen Experten bietet Allgeierden Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- undLeistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblenDelivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite überNearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indienund China werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit derLeistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in derHigh-End-Softwareentwicklung sichergestellt. Zu den Kunden vonAllgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovativemittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarkeIT-Lösungen, intelligente Software und flexiblePersonaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Diestark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als120 Niederlassungen in der DACH-Region, zehn weiteren europäischenLändern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan,Südafrika, Australien, Mexiko und den USA. Im Geschäftsjahr 2017erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von574 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt derFrankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63,ISIN DE000A2GS633). Allgeier SE belegt in derLünendonk®-Sonderanalyse 2017 "Führende deut-sche mittelständischeIT-Beratungs- und Systemintegrations-Un¬ternehmen" den ersten Platz.Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2017 "DerMarkt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancernin Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern inDeutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der FrankfurterWertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISINDE000A2GS633). 