Allgeier Experts unterstützt die ReDI School of Digital Integration (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Spende in Höhe von 10.000 Euro kommt der Integration vonZuwanderern in den deutschen IT-Arbeitsmarkt zugute /Personaldienstleister setzt sich aktiv für Diversität am ArbeitsplatzeinDer Personal- und Projektdienstleister Allgeier Experts hat dergemeinnützigen Programmierschule ReDI School of Digital Integrationeinen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro überreicht. Mit dem Geldsoll die Integration von Zuwanderern und geflüchteten Menschen in dendeutschen IT-Arbeitsmarkt gefördert werden. Das finanzielleEngagement bildet den Startschuss für eine weitere Zusammenarbeit:Geplant sind unter anderem Projekte, um Absolventen des Programmsbeim Berufseinstieg sowie bei ihrem weiteren beruflichen Werdeganggezielt zu unterstützen.Seit ihrer Gründung vor zwei Jahren hat sich die Berliner ReDISchool of Digital Integration in kürzester Zeit zum Erfolgsmodellentwickelt: Gemeinsam mit Mentoren aus der Tech-Community wurdenbereits mehr als 350 Teilnehmer in Programmierkursen und IT-Workshopsfür den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet. Ende Februareröffnete die gemeinnützige Organisation in München nun eine zweiteSchule."Viele deutsche Unternehmen suchen händeringend nachProgrammierern. Auf der anderen Seite sind im Zuge derFlüchtlingswelle viele junge IT-Talente zu uns gekommen, die bereitsüber ein sehr gutes Vorwissen verfügen. Unser Ziel ist es, beideSeiten zusammenzubringen", so Anne Kjaer Riechert, Mitbegründerin undGeschäftsführerin der ReDI School. "Als Non-Profit-Organisation sindwir dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir freuen unsdaher sehr über die großzügige Spende von Allgeier Experts.""Die ReDI School ist ein tolles Beispiel für erfolgreicheIntegrationsarbeit", erklärt Allgeier Experts Vorstand AnnetteMainka. "Mit ihrem ausgefeilten Kursprogramm bietet sie Zuwandererneine echte Perspektive. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigenBeitrag für unsere Wirtschaft, indem sie Nachwuchskräfte in dringendbenötigten IT-Skills ausbildet. Wir verfolgen dieses Projekt daherschon seit einiger Zeit mit großem Interesse."Verpflichtung auf die Werte der Charta der Vielfalt"Diversität und Gleichberechtigung sind die Grundpfeiler unseresSelbstverständnisses als Arbeitgeber. Diese Prinzipien leben undfördern wir - nach innen, gegenüber unseren Mitarbeitern, und auchnach außen", ergänzt Annette Mainka. Um die Selbstverpflichtung aufdiese Grundwerte zu untermauern, hat Allgeier Experts kürzlich dieCharta der Vielfalt unterzeichnet. Die deutschlandweite Initiativeunter Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel will dieAnerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Diversität in derArbeitswelt voranbringen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität,ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung,Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Charta der Vielfaltwurde 2006 ins Leben gerufen und mittlerweile von rund 2.800Unternehmen mit insgesamt 9,4 Millionen Beschäftigten unterzeichnet.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservicesfür die digitale Zukunft. Die Division der MünchenerIT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfeihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix ausFreiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einerHand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 55.000 IT- undEngineering-Projekte erfolgreich besetzt. Heute vertrauen mehr als650 Kunden und 150.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen desBranchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und mehr als3.000 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu denTop-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.Pressekontakt:Allgeier Experts SEJoscha Seelmann-Eggebert Gustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-175E-Mail: joscha.seelmann@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell