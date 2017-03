Allgeier Experts trifft Hessens Finanzminister auf der CeBIT (FOTO)

Hannover (ots) -Das Tochterunternehmen der Allgeier Experts der Technologie- undPersonaldienstleister Goetzfried AG begrüßte vertreten durch JörgSpamer, Director Sales und Yannic Hertel, Sales Consultant HessensStaatsminister der Finanzen Dr. Thomas Schäfer und Michael Hohmann,Zentralabteilungsleiter im Hessischen Finanzministerium auf dem Standder CeBIT. Das Unternehmen ist bereits zum elften Mal auf derDigital-Business-Messe in Hannover.Über Allgeier ExpertsAllgeier Experts ist einer der führenden Dienstleister fürPersonalservice und Projektlösungen in Deutschland. Die Division derAllgeier SE bündelt das Know-how und die Branchenexpertise derTochtergesellschaften Allgeier Experts Services, Goetzfried AG,Goetzfried Professionals, tecops, Recompli, U.N.P., SearchConsult undOxygen unter einem Dach. An 29 Standorten ist Allgeier Experts fürmehr als 1000 nationalen und internationalen Unternehmenskunden sowieöffentliche Auftraggeber tätig. Mit 250 Millionen Euro Umsatz und2.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäßLünendonk-Marktsegmentstudie zu den Top-3-IT-Personaldienstleisternin Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unterwww.allgeier-experts.com.Pressekontakt:Allgeier ExpertsThomas BeckerGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-190E-Mail: thomas.becker@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell