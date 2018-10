Mit Allgeier Experts auf dem BME-Symposium den digitalen Durchbruch einleiten: So arbeiten Sie mit Ihren externen Partnern agil und effizient

Weitere Suchergebnisse zu "Allgeier":

Wiesbaden (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahrist Allgeier Experts beim diesjährigen 53. BME-Symposium Einkauf undLogistik ab dem 14. November wieder in Berlin dabei. DerTop-3-Personaldienstleister für Technologieexperten zeigt am StandC26, wie der digitale Wandel mit modernster Technik und kreativenKöpfen gelingt.Dieses Jahr präsentiert sich der Personal- undProjektdienstleister Allgeier Experts SE vom 14. bis 16. Novemberunter dem Motto "Experts for Digital Breakthroughs" gemeinsam mit derAllgeier Nagarro Holding GmbH auf dem Symposium des BundesverbandsMaterialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). Im Fokus stehen dieeffiziente Personalbeschaffung sowie intelligente Lösungsansätze rundum die Digitalisierung. Silke Becker, Director Legal and Compliancebei Allgeier Experts, diskutiert dabei mit den Gästen dieGestaltungsmöglichkeiten der agilen Zusammenarbeit mit externenPartnern.Als Exklusiv-Partner zeigt Allgeier Experts auf dem größtenEinkaufskongress im Hotel InterContinental in Berlin, welcheHerausforderungen die Digitalisierung bei der Gewinnung vonFachkräften mit sich bringt. Zudem beleuchtet sie, wie neueTechnologien bestenfalls in Prozesse und Organisationen integriertwerden. Gemeinsam mit Nagarro, dem hochagilen Anbieter für TechnologyServices und Tochterunternehmen der Allgeier-Gruppe, zeigt sieLösungsansätze auf, wie sich Unternehmen und Personen auf dieDigitalisierung der Zukunft vorbereiten sollen.Patrick Mildner, Vorstand der Allgeier Expert SE, freut sich aufsynergetische Diskussionen: "Auf dem diesjährigen BME-Symposiumzeigen wir unsere Transformations-Expertise, die wir als Unternehmenund auch innerhalb der Allgeier-Gruppe besitzen. Als strategischerPartner geben wir Antworten auf die Fragen und Herausforderungen derKunden, die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des 21.Jahrhunderts immer komplexer werden. Diese Schlüsselkompetenz möchtenwir Ihnen vorstellen und Lösungsansätze für Ihre Organisationdiskutieren. Ich freue mich auf Ihren Besuch und unser Kennenlernenin Berlin."Interaktiver Workshop: Wie sicher ist Ihre Einkaufsorganisation?So schützen Sie sich vor Hacker-Angriffen!Wie Sie Ihre Einkaufsorganisation gegen Angriffe von Innen undAußen schützen können, erfahren Sie in unserem interaktiven Workshopmit Live-Hacking am 15.11. (14:40 - 16:05 Uhr). Wir erarbeiten imRaum Köpenick I-III unterschiedliche Angriffsmethoden auf IhreSupply-Organisation. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Risiken vonCyber-Attacks verringern. Aus welchem Grund vor allem Einkäufer dieIT-Sicherheit im Beschaffungsprozess im Blick haben müssen, verratenunsere Allgeier One-Sicherheitsexperten Thomas Brox und SilvanaRößler zusätzlich.Diskussionsforum: Die Gestaltungsmöglichkeiten der agilenZusammenarbeitSilke Becker, Rechtsexpertin bei der Allgeier Experts SE,diskutiert am 15.11. (11:25 - 12:50 Uhr) im Raum Tiergarten I-III mitSandra Kleinejasper von der Otto Boge GmbH & Co. KG und Andrea Münchvon der terranets-bw GmbH, wie die Kooperation mit externen Partnernagil und effizient verläuft. Im Anschluss stehen sie in der Speakers'Corner für Fragen und rege Diskussionen zur Verfügung.First come, first serve: Interessenten können sich ab sofort fürden Workshop "Angriffe von Innen und Außen: wie Sie IhreEinkaufsorganisation sicher machen!" anmelden. Der Besuch unsererVeranstaltung setzt eine reguläre Teilnahme am BME-Symposium voraus.Auf Anfrage bietet Allgeier Experts einen Rabatt auf Messetickets inHöhe von 10 Prozent. Weitere Informationen und ein Anmeldeformularfinden Sie unter:https://www.allgeier-experts.com/ueber-uns/news/bme-symposium-2018/Visulisierung live am MarktstandAus der Perspektive eines "connected workers" absolvieren Sie eineAugmented Reality basierte Schulung mit einer HoloLens. In derdigitalen Fertigung sind Effizienz- und Qualitätssteigerung sowie dieReduktion von Produktionsausfällen mit Hilfe neuester Technikenlangfristig realisierbar. Zudem erleben Sie bei uns dieVisualisierung eines Einkaufprozesses an einem Metasonic®Touch-Tisch.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservicesfür die digitale Zukunft. Mit dem Konzept der Professional WorkforceSolutions betrachtet sie den Bedarf ihrer Kunden gesamtheitlich undbietet den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit undfesten Mitarbeitern sowie die Steuerung und Umsetzung von Gewerkenaus einer Hand. Mehr als 700 Kunden und 150.000 Experten vertrauenauf die umfangreichen Leistungen des Branchenpioniers. Seit 1987 hatAllgeier Experts über 50.000 Projekte in IT und Engineeringerfolgreich abgeschlossen. Mit rund 260 Millionen Euro Umsatz im Jahr2017 und 3.000 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu denTop-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.Pressekontakt:Allgeier Experts SEMarlene MildnerHainstraße 5-704109 LeipzigTelefon +49 341 995792-30Mobil +49 151 70107252E-Mail: marlene.mildner@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell