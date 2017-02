Allgeier Experts-Töchter gewinnen Großauftrag im Bereich Betriebsunterstützung beim IT-Dienstleister Dataport (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Der Technologie- und Personaldienstleister Allgeier Experts freutsich über einen Großauftrag für gleich drei seiner spezialisiertenTochterunternehmen: die Goetzfried AG, die Goetzfried ProfessionalsGmbH und die Allgeier Experts Services GmbH unterstützen denIT-Dienstleister Dataport künftig mit umfangreichen Personal- bzw.IT-Services. Das Gesamtauftragsvolumen liegt im hohen zweistelligenMillionenbereich, verteilt über die nächsten drei Jahre. Den Zuschlagerhielten die drei Gesellschaften aufgrund der im Auswahlprozesseingereichten, jeweils wirtschaftlichsten Angebote mit überzeugenddargelegter Leistungs- und Lieferfähigkeit.Dataport ist der größte IT-Dienstleister für die öffentlicheVerwaltung in Norddeutschland. Die von seinen Kunden benötigtenServices werden grundsätzlich mit eigenem Personal erbracht. Spitzen-und Sonderbedarfe aufgrund einer ungeplanten Auftragslage erfordernes jedoch, darüber hinaus zusätzliche Personalbedarfe externeinzukaufen. Der zusätzliche Personalbedarf im Rahmen derAusschreibung Betriebsunterstützung kann sich in Summe auf mehr als150.000 Personentage in den kommenden drei Jahren, aufgeteilt aufneun Aufgabenfelder, belaufen.Die Allgeier Experts-Töchter erhalten Rahmenverträge für insgesamtfünf Aufgabenfelder. Sie beraten und unterstützen Dataport künftig imProjektmanagement und der Software-Entwicklung, stellen Mitarbeiterfür die Bereiche IT-Betrieb sowie IT-Betrieb Kommunikationsnetze zurVerfügung und vermitteln IT-Fachkräfte für das Aufgabenfeld imRechenzentrum."Wir freuen uns sehr über diesen gemeinsamen Erfolg und diekünftige Zusammenarbeit mit Dataport", so Thomas Götzfried, Vorstandvon Allgeier Experts. "Mit der Beauftragung hat sich unser Konzeptals erfolgreich erwiesen, die Stärken unserer bisher eigenständigagierenden Personalunternehmen in Allgeier Experts zu bündeln und diebestehenden Synergien noch besser auszuschöpfen. Ein vergleichbaresLiefervolumen hätte keines der beteiligten Unternehmen vorher alleinestemmen können."Steigender IT-Bedarf in der öffentlichen Verwaltung"Um den steigenden IT-Bedarf in der Verwaltung abzudecken,benötigen wir Rahmenvertragspartner, die uns passend qualifiziertesPersonal termingerecht bereitstellen können, sowohl auf Basis vonArbeitnehmerüberlassung als auch durch auftragsbezogeneDienstleistungen", so Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender vonDataport. "Goetzfried AG, Goetzfried Professionals und AllgeierExperts Services konnten aufgrund ihrer technischen und fachlichenSkills sowie marktgerechten Konditionen überzeugen. Damit stehen unsfür die IT- und Digitalisierungsprojekte, die wir mit unseren Trägerndurchführen, leistungsfähige Partner zur Verfügung."Über Allgeier ExpertsAllgeier Experts ist einer der führenden Dienstleister fürPersonalservice und Projektlösungen in Deutschland. Die Division derAllgeier SE bündelt das Know-how und die Branchenexpertise derTochtergesellschaften Allgeier Experts Services, Goetzfried AG,Goetzfried Professionals, Oxygen, Recompli, SearchConsult, tecops undU.N.P. unter einem Dach. An 29 Standorten ist Allgeier Experts fürmehr als 1000 nationale und internationale Unternehmenskunden sowieöffentliche Auftraggeber tätig. Mit 250 Millionen Euro Umsatz und2.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäßLünendonk-Marktsegmentstudie 2016 zu denTop-3-IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Weitere Informationenfinden Sie unter www.allgeier-experts.com.Über DataportDataport ist ein Full Service Provider für Informationstechnik derVerwaltung. Träger sind die Länder Bremen, Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein sowie der kommunale "IT-VerbundSchleswig-Holstein". Dataport ist der einzige IT-Dienstleister derdeutschen Verwaltung, der gemeinsam von Bundesländern und Kommunengetragen wird. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, hat2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2016 einenvoraussichtlichen Umsatz von 516 Mio. Euro. Weitere Informationenunter www.dataport.dePressekontakt:Allgeier ExpertsAllgeier ExpertsThomas BeckerGustav-Stresemann-Ring 12-1665189 WiesbadenTel.: +49 611 4456-190E-Mail: thomas.becker@allgeier-experts.comPressekontakt DataportDataportBritta HeinrichBillstraße 8220539 HamburgTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284E-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell