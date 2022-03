Allgeier Aktie KAUFEN. „Aktien Spezialwerte“ legt sich fest. Gastbeitrag.

Gerne bieten wir unseren Lesern Gastbeiträge von Börsendiensten, die anders als das nwm konkrete Handelsempfehlungen und Monitoring der eingegangenen Positonen bieten. Hier möchten wir heute mit einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs über die ALLGEIER Aktie beginnen. Wir werden im wöchentlichen Rhythmus diese Gastbeiträge fortsetzen, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen. Später werden wir den service ausführlicher vorstellen, nur soviel vorab: Seit Anfang 2009 liegt die „mit ruhiger Hand ohne hektisches Hin-und-Her“ erzielte Gesamtperformance des Aktien-Spezialwerte-Börsenbriefs Ende 2021 bei +2.346%, woraus sich eine annualisierte Durchschnittsrendite von +27,9% pro Jahr und damit eine erhebliche Outperformance ergibt. Nun zum ersten Gastbeitrag:

Allgeier übertrifft 2021er Guidance

Allgeier hat gemäß vorläufiger Zahlen den zuletzt mit Ad-hoc- Mitteilung vom 17. Dezember 2021 veröffentlichten Ergebnis- Forecast für das Geschäftsjahr 2021 übertroffen. Die Gesamtleis­tung stieg auf 404 Mio. Euro (Vorjahr: 353 Mio.), was einem Wachstum von 15% entsprach und das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) kletterte um 48% auf 45 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio.), entsprechend einer Marge von 11,1% (Vorjahr: 8,6%). Damit wurde für den Umsatz die prognostizierte Größenordnung von 380 bis 420 Mio. Euro erreicht und für das bereinigte EBITDA die zuvor prognostizierte Bandbreite zwischen 39 Mio. und 43 Mio. Euro ebenso übertroffen, wie die zuvor mit lediglich 10% prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge. Auf un­bereinigter Basis zog das EBITDA sogar um 63% an und erreichte 38 Mio. Euro (Vorjahr: 23 Mio.).

Das EBIT stieg um 179% auf 20 Mio. Euro (Vorjahr: 7 Mio.).

Erfreulicherweise wurde zugleich mit der veröffentlichten Meldung die Guidance für das Geschäftsjahr 2022 per „Stand heute“ (10. März 2022) bestätigt, konnte also bereits unter Absehbarkeit wirtschaftlicher Friktionen infolge des Ukraine-Krieges beibehalten werden. Somit wird heuer also wei­terhin ein starker Umsatzzuwachs auf 480 Mio. bis 520 Mio. Euro sowie ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA auf 63 Mio. bis 69 Mio. Euro erwartet, mithin eine entsprechende bereinigte EBITDA-Marge von 13% bis 14%.

Auch der mittelfristige Ausblick, demzufolge der Vorstand für die kommenden drei Jahre eine jährliche organische Wachstumsrate von 10% bis 15% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 15% anstrebt, wurde bestätigt. Angesichts dieser sehr erfreulichen Nachrichten legte die Aktie ihre Schwäche der letzten Wochen komplett ab und konnte im 14-Tage-Vergleich stolze 41% zulegen. Wir hatten vor vier Wochen zum Kursstand von 38,30 Euro noch einmal explizit auf sehr gute Kaufgelegenheiten in der Kursschwäche hingewiesen. Nach der Zahlenbekanntgabe bestätigten auch die Analysten von Warburg erneut ihr Kursziel von 75 Euro.

Wir sehen die Aktie vorerst weiterhin mit Kursziel 63 Euro unter 45 Euro als Kauf.

